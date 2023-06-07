7 червня ведучий ZAXID.NET Андрій Дрозда розповість про те, як керівники Львівської обласної військової адміністрації сприяли виїзду за кордон фейкових волонтерів.

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Журналісти видання «Наші гроші. Львів» кілька місяців судяться з військовою адміністрацією області, вимагаючи відкрити доступ до списків людей, які у час війни виїхали за кордон як волонтери через систему «Шлях». Багато з них до України так і не повернулися. Вперше чиновників Львівської ОВА запідозрили у схемах на темі виїзду так званих волонтерів ще торік восени, коли з їхньою допомогою втік син одіозного Андрія Портнова.

Згодом з'явилися підстави припускати, що зловживання із системою «Шлях» на Львівщині набули системного характеру, але голова ОВА Максим Козицький лише бідкався і розводив руками. Мовляв, це не я, а хто саме, сказати не можу. Журналісти просили, а потім вимагали доступу до документів. Чиновники відмовлялися це зробити, тож дійшло до суду.

У першій інстанції рішення було на користь журналістів, але у Львівській ОВА подали апеляцію. І тепер, коли у Максима Козицького питають, в чому проблема, він далі щось бубонить у відповідь і тримається обраної лінії захисту: «Я впливу на "Шлях" не маю. Я не з такої сім'ї, я з богатої, тож мені ті копійки за пропуски за кордон нецікаві».

Тут залишається хіба повірити Максимові Зіновійовичу, бо все вказує на те, що «мутили» на системі «Шлях» інші люди, а саме – його заступники. Серед можливих підозрюваних міг би опинитися тепер уже екс-заступник Козицького Юрій Холод, який листувався з місцевим «рішалою» про те, кого треба внести у списки «Шляху».

Поки журналісти судяться, їм вдалося роздобути список організацій, яким видавали дозволи на виїзд у Львівській ОВА. Це вже великий крок до з'ясування істини. Виявилось, що серед найбільших «прохачів» опинилися пов'язані між собою організації, взагалі не помічені у волонтерській діяльності, а частина їхніх псевдоволонтерів до країни не повернулася.

Багато таких організацій пов'язані з уже колишнім позаштатним радником голови ЛОВА з питань гуманітарної допомоги й волонтерства Олексієм Шевчуком. Саме він майже рік очолював координаційний штаб з надання гуманітарної допомоги ЛОВА. За час на посаді він неодноразово отримував подяки від керівництва багатьох військових адміністрацій разом з головою Львівської обласної військової адміністрації Максимом Козицьким та його заступником Юрієм Холодом.

Олексій Шевчук позиціонує себе як військовослужбовець, український адвокат та журналіст. Він не раз потрапляв у скандали. Зокрема, Олексія Шевчука за порушення адвокатської етики та образу колеги Масі Найєма на три місяці позбавляли свідоцтва про право на адвокатську діяльність. Своєю чергою Шевчук звинуватив Найєма у тому, що він не дає йому потрапити до Вищої ради правосуддя. Однак етична рада ухвалила рішення про те, що Олексій Шевчук не відповідає критеріям професійної етики та доброчесності, щоб обійняти посаду члена ВРП.

Проте цей персонаж відповідає всім критеріям, щоб очолювати координаційний штаб з питань надання гуманітарної допомоги при Львівській ОВА. Тож коли на Львівщині знаходять таємничі склади, набиті одягом і харчами з-за кордону, будьте певні – Львівська обласна військова адміністрація тут ні до чого. Як і її голова Максим Козицький.

Саме зі складів Львівської ОВА нібито відвантажували гуманітарну допомогу члени фонду «Чистий Київ», який отримав найбільше дозволів від львівських чиновників на виїзд за кордон. Таких дозволів для «Чистого Києва» було майже чотириста. Організацію називають одним з ключових партнерів ЛОВА, але її діяльність викликає багато сумнівів і питань.

У травні 2022 року як волонтер від «Чистого Києва» за кордон виїхав і не повернувся чотири рази судимий мешканець Старосамбірського району Іван Мочульський, якого тепер оголосили у розшук. Скористався дозволом від ЛОВА і сам керівник та засновник фонду «Чистий Київ» 37-річний Максим Ткачик, який виїхав з України ще торік у серпні.

Однією з найактивніших організацій, яка користувалась «Шляхом» від ЛОВА, є створена дев'ять місяців тому благодійна організація «Наші добрі справи». Від неї майже триста осіб отримали дозвіл на виїзд. У благодійників нема ні сайту, ні сторінки у Facebook, ні публікацій в медіа. Фонд зареєстрований у Львові за адресою, якої немає у реєстрі нерухомості.

«Наші добрі справи» зареєстровані на Євгена Корчинського з селища Іванків на Київщині, але такої людини не існує. За вказаною адресою в Іванкові прописаний 31-річний Євген Корчемний, але ні його телефони, ні електронна пошта не працюють. Як встановили журналісти, від «Наших добрих справ» виїхали й не повернулись у встановлений час кілька десятків людей. Самого Корчемного у систему «Шлях» внесли не від його організації, а від ГО «Небайдужі громадяни», співзасновником якої є вже нам відомий адвокат Олексій Шевчук. Цю організацію та пов'язану з нею «Українську гільдію активістів» згадували у публікаціях, бо саме вони клопотали про виїзд за кордон на відпочинок місцевого депутата Назарія Бербеки. Ці дві організації внесли до «Шляху» майже 600 людей.

Можна довго перераховувати сумнівні та фейкові організації, які працювали з Львівською ОВА в питаннях виїзду за кордон. От ще згадаю київський фонд «Байрактар», який заснував 19-річний Денис Синявський. Зараз його підозрюють у незаконному переправленні чоловіків за кордон. Однак питання в тому, чому підозрюваних досі немає серед чиновників Львівської ОВА. І на це питання ніхто поки ніхто не відповідає.