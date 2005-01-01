Шахрай зі Львівщини вкрав $25 тис. під час проведення ритуалу з притягування грошей

Ритуал з притягнення грошей шахрай проводив вдома у потерпілого чоловіка

Мешканець Львівської області ошукав селянина з Тернопільщини на 25 тис. дол, представившись йому мольфаром. Шахрай вкрав гроші під час ритуалу з їх притягування.

Як повідомив відділ комунікації Нацполіції Тернопільської області 4 червня, у Збаразький відділ поліції звернувся чоловік з одного із місцевих сіл з проханням встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 25 тис. доларів.

За словами збаражчанина, влітку минулого року друзі познайомили його з чоловіком, який нібито успадкував від бабці унікальний дар передбачування. Під час розпивання спиртних напоїв господар розповів, що живе сам, бо дружина трагічно загинула в Італії, а син перебуває на заробітках. Після почутого шахрай заспокоїв нового знайомого і пообіцяв, що незабаром той отримає велику суму грошей.

«Через деякий час дзвонить молодший син з-за кордону і розповідає, що до нього телефонував якийсь адвокат з Італії і хоче мої дані. Син надав йому необхідну інформацію і сказав найти сторінку іноземця у соцмережах. Я знайшов того чоловіка - на сторінці написано було, що він представник юридичної фірми, яка займається проблемами українців в Італії», - розповів чоловік.

Під час переписки адвокат повідомив, що чоловіку виплатять страхівку за смерть дружини, а це близько 250-300 тис. євро. Для цього потрібно виготовити закордонний паспорт та підготувати пакет документів. Цією новиною житель Збаражчини поділився зі шахраєм.

«Переговорили і він каже, щоб все було напевне, треба з нашого боку гроші залучити, бо гроші притягують гроші. Для цього необхідно десь 20-25 тисяч залучити», - розповів чоловік, зазначивши, що одразу зняв ці кошти у банку.

Для проведення ритуалу притягування грошей шахрай наказав підготувати свячену воду, ікону Георгія Переможця, гіпс та землю з могили дружини. При зустрічі шахрай збив ящик з дощок під розмір ікони і почав готувати дивну суміш.

«Я все виніс і гроші теж. Він почав гіпс заміщувати на свяченій воді, якої було 5 літрів. Замісив і спитав, де земля, а я її в хаті лишив. Тому пішов по землю, а гроші залишив біля нього на дворі на столику», – розповів мешканець Тернопільщини.

Коли чоловік повернувся, то його гроші зникли, на що шахрай повідомив йому, що залив їх у гіпс. Він також попросив чоловіка не розбивати залиту суміш доти, доки він не отримає грошей з Італії. Проте італійський адвокат раптово перестав відповідати у соцмережах, а чоловік, який представлявся мольфаром, пропав.

Зрештою чоловік звернувся до поліції, куди приніс ящик згіпсовою схованкою. Коли поліцейські розбили гіпс, то коштів там не було. За цим фактом було порушене кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 ККУ. Згодом правоохоронці відшукали шахрая, і ним виявився 32-річний житель Львівської області. Його місце перебування встановлюється.