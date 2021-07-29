Приміщення наукової бібліотеки ЛНМУ на вул. Січових Стрільців 6/2 у центрі Львова намагаються незаконно продати

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького заявив про те, що шахраї намагаються вчергове продати приміщення наукової бібліотеки університету, що на вул. Січових Стрільців у центрі Львова. Це приміщення, площею 96 м2, вже було незаконно відчужене і зараз університет позивається про його повернення. І в цей час невідомі намагаються перепродати його знову.

«Йдеться про приміщення наукової бібліотеки медичного університету на вул. Січових Стрільців 6/2, стосовно якого вже були вчинені шахрайські дії – незаконна приватизація з подальшим продажем, які кілька років оскаржуються в суді. І от 26 липня працівники бібліотеки повідомили, що в одному з вікон оспорюваного приміщення виставлено оголошення про продаж», – йдеться у повідомленні університету у Facebook, поширеному 28 липня.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького заявив, що шахраї намагаються вдруге продати приміщення наукової бібліотеки (фото університету)

Працівники університету сконтактували з шахраями за вказаними в оголошенні номерами телефонів та домовилися про зустріч. На зустріч прибули ріелтор та невідомий чоловік, який заявив, що діє від імені власників, один з яких проживає в окупованому Криму, а інша – на непідконтрольній території в Донецьку. Під час розмови працівники університету повідомили продавцям, що приміщення, яке ті намагаються продати, є державною власністю та складовою частиною цілісного майнового комплексу – наукової бібліотеки ЛНМУ ім. Данила Галицького – та не може бути приватизоване чи відчужене.

Приміщення розміщене на першому поверсі на вул. Січових Стрільців 6/2 у центрі Львова та на даний час не використовується. З 2018 року воно було зачинене та опечатане. У 2020 році стало відомо про договір купівлі-продажу приміщення бібліотеки, укладений між Віталієм Сехом та підприємцем Вадимом Абдряхімовим, який мав свій бізнес пов'язаний з торгівлею продуктами у Дублянах, а тепер проживає на окупованих Росією територіях. Зараз університет оскаржує продаж приміщення в суді. Галицький районний суд Львова 22 квітня цього року виніс ухвалу про забезпечення позову, якою заборонив вчиняти будь-які дії та відчужувати згадане майно.

У результаті представники університету викликали на місце події поліцію. Чоловік, який назвався представником продавця, не представився поліцейським та не показав жодних документів на право вчиняти будь-які дії щодо цього приміщення. Правоохоронці запросили сторони конфлікту у райвідділ для надання пояснень. За фактом інциденту юристи університету подали в поліцію офіційну заяву.

ZAXID.NET зателефонував за номерами телефонів, які вказав в оголошенні щодо продажу приміщення наукової бібліотеки ЛНМУ імені Данила Галицького. Ріелтор Олена розповіла, що приміщення продають за 280 тис. доларів (майже 3 тис. дол/м2). Вона запевнила, що зараз приміщення тимчасово зняли з продажу до з’ясування усіх обставин.

«У нас там йде розбір польотів. Ми не знаємо, яка ситуація на сьогоднішній день, тому що люди, які є власниками, перебувають в окупованому Донецьку. Наразі маємо з'ясувати про всі рішення суду, тоді будемо далі продавати. Наразі приміщення зняте з продажу», – заявила ріелтор.