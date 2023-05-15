Щоб остаточно переконати бізнесменів, шахраї направляли листи з банківськими реквізитами і печаткою

На Тернопільщині шахраї від імені держслужбовців намагалися виманили в підприємців десятків тисяч гривень на допомогу армії. Зловмисники дзвонили до різних бізнесменів, представлялися керівниками державних структур і просили перекинути гроші на фейкові рахунки.

Для шахрайської схеми використовували імена начальника обласної військової адміністрації Володимира Труша та керівника поліції Олександра Богомола. На електронні адреси бізнесменів також надсилали якісно підроблені листи з печаткою та підписом від начальника ОВА Володимир Труша.

«Звернення були надруковані з усіма вихідними даними та мокрою печаткою. В листах вказаний розрахунковий рахунок для переказу коштів. А «голова області», який начебто надіслав лист, обіцяв усім підприємцям, які долучатимуться до збору коштів, бонус – податкову пільгу – зменшений податок на прибуток, пропорційний внесеній сумі у звітному періоді», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Правоохоронці з'ясували, що подібні звернення від шахраїв надійшли до щонайменше трьох підприємців. Власники бізнесу не встигли переказати кошти. Начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш зазначив, що використовуючи його ім'я зловмисники вимагали гроші для покупки тепловізора або іншої техніки для наших захисників.

«Ці листи з проханнями фейкові! Я та очільники силових структур ніколи нікому таких листів не надсилали і не надсилатимуть! У разі подібних дзвінків чи листів прошу одразу повідомляти на лінію «102», – написав на своїй сторінці в Facebook Володимир Труш.

Начальник військової адміністрації також повідомив, що злочинців правоохоронці вже затримали. Спецоперацію провели в інших областях, звідки й дзвонили шахраї. Факт шахрайства тернопільські слідчі внесли в ЄРДР згідно зі ст. 190 КК України. Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.

Раніше ZAXID.NET про такі факти шахрайства повідомляв на Львівщині. Зловмисники з невідомих номерів просили гроші нібито для ЗСУ. Зокрема, вони телефонували та писали від імені першого заступника начальника Львівської ОВА Андрія Годика. У прес-службі ЛОВА закликали ігнорувати шахраїв.