Зерно в польських сховищах, квітень 2023

Імпорт технічного зерна з України до Польщі був пов'язаний із масштабним шахрайством, до якого були залучені десятки компаній. Про це пише Rzeczpospolita з посиланням на попередні результати розслідування місцевої прокуратури.

Слідство вважає, що ці компанії завезли до Польщі тисячі тонн зерна, приховуючи його походження та призначення. Технічне зерно можна використовувати, наприклад, для виробництва етанолу або як біокомпонент для біопалива, але одразу після ввезення його продавали для виробництва борошна.

«Зараз ми ведемо сім спільних проваджень. Загалом йдеться про кілька мільйонів кілограмів зерна, встановлено кілька десятків суб’єктів господарювання. Це компанії, які імпортували товар до Польщі, а також ті, які потім ним торгували», – розповіла речниця прокуратури Ганна Бернат-Джанська.

Скільки компаній стали жертвами шахрайства, прокуратура поки що встановлює. «Покупців вводили в оману: вони не знали, що зерно з України і що його імпортували як технічне», – сказала вона.

У перші місяці 2023 року у Польщі розпочалися протести фермерів. Вони вважають, що українське зерно обвалило внутрішні ціни в Польщі, і місцеві виробники змушені працювати собі на збиток. Водночас тепер імпорт українського зерна до Польщі заборонено.