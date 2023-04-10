Шахраї збирають гроші нібито на ЗСУ

На Львівщині зловмисники з невідомих номерів просять гроші нібито для ЗСУ. Зокрема, вони телефонують та пишуть від імені першого заступника начальника Львівської ОВА Андрія Годика. У прес-службі ЛОВА у понеділок, 10 квітня, закликали ігнорувати шахраїв.

«Поки наші воїни у надважких умовах боронять Україну, поки все українське суспільство та міжнародна спільнота акумулюють зусилля для перемоги, знаходяться і ті, хто робить бізнес на війні. Вкотре наголошую, що ані я, ані Львівська обласна військова адміністрація не проводила і не проводить збір коштів на жодні особисті рахунки!», – сказав Андрій Годик.

За словами заступника, один з номерів, яким користуються зловмисники, є +380630623472.

Нагадаємо, що у Львові 28-річний чоловік одягнув форму поліцейського й вкрав скриньку з пожертвами на лікування військових ЗСУ з торгового центру Victoria Gardens. Охорона ТРЦ та поліція затримали зловмисника. Йому загрожує позбавлення волі від семи до десяти років.