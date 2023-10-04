Донецький «Шахтар» переміг на виїзді дебютанта турніру бельгійський «Антверпен»

Донецький «Шахтар» здобув вольову перемогу над бельгійським «Антверпеном» другому турі групового раунду Ліги чемпіонів 2023/24. «Антверпен» приймав «гірників» на стадіоні «Босейлстадіон» в Бельгії. Гра завершилася з рахунком 3:2 на користь гостей.

Футболісти бельгійського клубу дуже швидко повели в рахунку – вже на 3-й хвилині зустрічі відзначився Арбнор Муя. На 33-й хвилині Мішель-Анж Баліквіша подвоїв перевагу «Антверпена».

Зі стартом другого тайму «гірники» спробували перехопити ініціативу, що досить швидко принесло результат. Вже на 48-й хвилині зустрічі Данило Сікан відіграв один м'яч. Потім на 71-й хвилині ударом зі штрафного гол забив Ярослав Ракицький і зрівняв рахунок у грі. Ще через п'ять хвилин Данило Сікан оформив дубль і вивів «Шахтар» вперед.

«Шахтар» провів ще низку небезпечних атак. Активним був правий фланг Коноплі та Зубкова. Однак, перший не відшукав партнерів двома прострілами та поцілив у Кулібалі з кута штрафного, другий – не зміг пробити з центру карної зони.

«Антверпен» відповів подвійним моментом. Однак «на місці» були Матвієнко, Ракицький та Різник, які спільними зусиллями заблокували удари господарів із близької відстані.

У компенсований час бельгійці могли зрівняти рахунок та вирвати нічию у цій грі, але захисник Тобі Алдервейрелд не зміг реалізувати пенальті. У підсумку 3:2 і три очки йдуть в актив української команди.