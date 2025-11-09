«Гірники» катком проїхалися по дебютанту УПЛ

У неділю, 9 листопада, «Шахтар» в межах 12-го туру УПЛ у Львові приймав «Полтаву». Зустріч з найгіршою командою чемпіонату стала легкою прогулянкою для «гірників» – два швидких м’ячі одразу ж поставили суперника і вкрай складне становище. Гол на початку другого тайму розізлив донеччан, які одразу забили ще двічі, а наприкінці зустрічі добили шокованого опонента.

УПЛ, 12-й тур

«Шахтар» (Донецьк) – «Полтава» (Полтава) – 7:1

Голи: Гомес, 3, Педріньйо, 17 (п.), Егіналдо, 56, Очеретько, 60, Невертон, 82, Конопля, 90, Підлепич, 90+4 (аг.) – Галенков, 53

Вже на старті зустрічі «Шахтар» вийшов вперед: Педро Енріке навісив з лівого флангу на голову Марлону Гомесу і той без перешкод спрямував сферу у сітку. На 15-й хвилині Невертона знесли у штрафному донеччан і арбітр призначив пенальті – Педріньйо з позначки зробив рахунок 2:0 (голкіпер вгадав напрямок польоту м’яча, але не дотягнувся).

В середині тайму двоє гравців «Шахтаря» вискочили на ворота «Полтави», Мейрелліш пробив низом, воротар відбив і м'яч від стійки вийшов на кутовий. За мить Марлон Гомес вискочив на побачення з Восконяном, перекинув сферу через нього, але та влучила у поперечину.

На початку другого тайму «Полтава» відродила інтригу, скоротивши відставання. Та вже за мить Егіналдо повернув розрив у рахунку, а згодом Очеретько остаточно зняв питання щодо переможця.

Наприкінці зустрічі гості організували вихід сам на сам – Різник відбив удар Вівдича. У відповідь донеччани забили вп’яте – Невертон закрутив з-за меж штрафного під ближню стійку. На останній хвилині основного часу зумів відзначитись і Конопля, а вже у доданий час полтавці зрізали м’яч у власні ворота, зробивши рахунок 7:1 на користь суперника.

«Шахтар» набрав 27 очок і закріпився на вершині УПЛ. «Полтава» з 6 пунктами остання.