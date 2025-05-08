Донеччани ведуть відчайдушну боротьбу за другу сходинку

У п’ятницю, 9 травня, донецький «Шахтар» в Києві зіграє з луганською «Зорею». Гра відбудеться в межах 28-го туру чемпіонату України й пройде на стадіоні ім. В. Лобановського. Старт матчу заплановано на 15:30. Головним арбітром матчу буде Олександр Шандор (Львів), а за VAR відповідатиме Дмитро Панчишин (Харків).

Обидві команди фактично провалили сезон. Від Младена Бартуловіча чекали повернення «Зорі» в єврокубки, однак нестабільні виступи залишили команду в середині турнірної таблиці. Останні матчі в сезоні мають дати розуміння Євгену Геллеру, чи залишати хорватського фахівця біля керма команди, чи шукати новий вектор розвитку.

«Дамоклів меч» висить і над головою Маріно Пушіча. Його команда за три тури до фінішу УПЛ не має навіть теоретичних шансів на титул, відстаючи від «Динамо» на 10 очок. З великою ймовірністю, «Шахтар» навіть другим не стане, адже відстає від «Олександрії» аж на 6 пунктів, а відіграти такий гандикап можна тільки з допомогою суперника. Попри це, дуель між «Зорею» і «Шахтарем» – це завжди «вивіска», натяк на запеклу боротьбу за будь-яких обставин.

В УПЛ команди зіграли між собою 52 матчі, в яких 41 перемогу святкував «Шахтар», 7 разів тріумфувала «Зоря» та ще 4 рази суперники розходились миром. В першому колі донеччани здолали луганців з рахунком 3:1.

FAVBET беззаперечним фаворитом протистояння вважає «Шахтар». На їхню перемогу дають мізерні 1,31, тоді як успіх «Зорі» оцінюють в 9,60. Нічия котирується у 5,70. Фахівці чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,60, тоді як тотал менше 2,5 – 2,33.

Найбільше шансів забити у «Шахтаря» мають Кевін (2,20) та Педрінью (2,50), тоді як в «Зорі» роблять ставку на Дениса Антюха (5,50) та Олександра Яцика (6,00).

Де дивитися матч 28-го туру УПЛ між «Зорею» та «Шахтарем»

Поєдинок можна переглянути у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.