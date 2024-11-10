Донецький клуб спробує розвинути єврокубковий успіх у внутрішній першості

У неділю, 10 листопада, донецький «Шахтар» в межах 13-го туру чемпіонату України прийматиме луганську «Зорю». Поєдинок відбудеться у Львові на стадіоні «Арена Львів» і стартує о 15:30. Головним рефері зустрічі буде Олександр Афанасьєв, а за VAR відповідатиме Володимир Новохатній.

«Шахтар» підходить до протистояння у доброму гуморі – на тижні «гірники» нарешті здобули свою першу перемогу у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів, здолавши швейцарський «Янг Бойз» (2:1). У турнірній таблиці УПЛ донеччани йдуть третіми, відстаючи від першої сходинки на 9 очок. Своєю чергою «Зоря», яка ще нещодавно тричі поспіль вигравала бронзу чемпіонату, балансує на дев’ятій сходинці, чергуючи перемоги з поразками.

Команди провели між собою 51 матч у чемпіонаті України: «гірники» мають 40 перемог, 4 поєдинки завершилися внічию, у 7 іграх сильнішими були луганці. Загальна різниця м’ячів: 124 на 37 на користь «помаранчево-чорних». Остання зустріч «Шахтаря» та «Зорі» відбулась 30 жовтня в 1/8 фіналу Кубка України – завдяки голу Лассіни Траоре донеччани вийшли в наступний раунд турніру.

FAVBET беззаперечним фаворитом протистояння вважає «Шахтар». На їхню перемогу дають жалюгідні 1,25, тоді як успіх «Зорі» оцінюють у 12,50. Нічия котирується у 6,20. Фахівці чекають надрезультативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,56, тоді як тотал менше 2,5 – 2,42. Найбільше чекають голів від Данила Сікана (1,90), Георгія Судакова (2,00), Олександра Зубкова (2,30), Лассіни Траоре (2,40), Егіналдо (2,50) та ще половини команди «гірників». Найменш примарні шанси відзначитись у «Зорі» має Пилип Будківський (3,50). Хоча якщо 32-річний форвард оформить хет-трик, то вболівальники зможуть озолотитись (40,00).

Де дивитися матч 13-го туру УПЛ між «Шахтарем» та «Зорею»

Матч онлайн буде доступний у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.