У п’ятницю, 18 жовтня, 10-й тур чемпіонату України відкриватиме поєдинок між «Колосом» та «Шахтарем». Матч відбудеться у Ковалівці на стадіоні «Колос» і розпочнеться о 18:00. Головним арбітром зустрічі буде Олексій Деревінський (Хмельницький), а за VAR відповідатиме Віталій Романов (Дніпро).

«Шахтар» після змазаного старту значно додав і в останніх чотирьох матчах УПЛ здобув три перемоги й одну нічию. Своєю чергою на рахунку «Колоса», навпаки, три нічиї й одна перемога. Як наслідок, перед дуеллю донеччани посідають у турнірній таблиці четверту сходинку (16 очок) і відстають від лідера – «Динамо» – на 6 пунктів, маючи дві гри в запасі. Ковалівці йдуть тринадцятими з 8-ма балами.

Загалом у чемпіонатах України «Шахтар» та «Колос »зустрічалися 11 разів: 10 перемог святкували «гірники», одна зустріч завершилася внічию. Загальна різниця мʼячів – 30:8 на користь «Шахтаря». Остання дуель команд, яка відбулась 8 березня, завершилась з рахунком 3:2 на користь підопічних Маріно Пушіча.

FAVBET беззаперечним фаворитом протистояння вважає «Шахтар». На перемогу донеччан дають жалюгідні 1,21, тоді як успіх ковалівців оцінюють у божевільні 16,50. Нічия котирується у 6,70. Фахівці чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,80, тоді як тотал менше 2,5 – 2,08.

Найбільше шансів забити у «Шахтаря» мають одразу декілька гравців – Георгій Судаков (2,00), Лассіна Траоре та Кевін (обидва – 2,20), Егіналдо (2,50), Невертон, Артем Бондаренко та Олександр Зубков (всі троє – 3,00). У «Колоса» примарні перспективи відзначитись має Гітіс Паулаускас та Джованні Болівар (обидва – 6,00). Після покеру Судакова у ворота ЛНЗ букмекери на його хет-трик дають коефіцієнт 20,00. Натомість три голи від Бондаренка чи Зубкова оцінюють у 50,00.

Де дивитися матч 10-го туру УПЛ між «Колосом» та «Шахтарем»

Поєдинок онлайн буде доступний у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.