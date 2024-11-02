Донеччани спробують не осоромитись зі своїм фармклубом

У суботу, 2 листопада, донецький «Шахтар» в межах 12-го туру чемпіонату України прийматиме одеський «Чорноморець». Поєдинок відбудеться у Львові на стадіоні «Арена Львів» і стартує о 18:00. Головним рефері зустрічі буде Дмитро Панчишин з Харкова, а за VAR відповідатиме Віктор Копієвський з Кропивницького.

«Гірники» продовжують гонитву за київським «Динамо», яке разом з «Олександрією» лідирує в турнірній таблиці УПЛ (по 26 очок після 10 ігор). У команди Маріно Пушіча 20 пунктів і четверта сходинка. Своєю чергою «Чорноморець» набрав 12 балів і йде десятим.

Цікаво, що одеситів називають фармклубом «Шахтаря»: у складі «моряків» на правах оренди виступають Кирило Сігеєв, Іван Петряк, Роман Савченко, Данило Удод, Михайло Хромей, Євген Яновіч та Лука Лацабідзе. А голкіпери Артур Рудько та Максим Набит свого часу захищали кольори донеччан.

До дуелі обидві команди підходять у доброму гуморі. «Шахтар» на тижні пройшов у чвертьфінал Кубка України, здолавши «Зорю» (0:1), натомість «Чорноморець» зосереджений лише на чемпіонаті – «моряки» припинили виступи у кубковому турнірі після розгрому від «Карпат» (0:3).

Щодо історії протистоянь, то команди провели між собою в історії чемпіонатів України 40 матчів. У «Шахтаря» 33 перемоги, у «Чорноморця» – дві, ще п'ять матчів завершилися внічию. У 2024 році команди зустрічалися вже тричі. У квітні вони провели поєдинок 1/2 фіналу Кубка України – перемогли донеччани з рахунком 4:1. Потім у травні з інтервалом у 4 дні суперники двічі зустрілися в матчах УПЛ – обидва рази тріумфували «гірники» (4:1 та 3:0).

FAVBET беззаперечним фаворитом протистояння вважає «Шахтар». На їхню перемогу дають жалюгідні 1,16, тоді як успіх «Чорноморця» оцінюють у божевільні 21,00. Нічия котирується у 7,60. Фахівці чекають надрезультативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,47, тоді як тотал менше 2,5 – 2,70.

Де дивитися матч 12-го туру УПЛ між «Шахтарем» та «Чорноморцем»

Матч онлайн буде доступний у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.