У разі поразки «гірники» припинять виступи у єврокубках

У четвер, 28 серпня, «Шахтар» у матчі-відповіді четвертого раунду кваліфікації Ліги Європи зіграє зі швейцарським «Серветтом». Поєдинок відбудеться на арені «Стад де Женев» і розпочнеться о 22:00 за київським часом. Головним арбітром зустрічі буде 41-річний іспанець Гільєрмо Куадра Фернандес, а за VAR відповідатиме Сезар Сото Градо.

Перший матч команд відбувся у польському Кракові й завершився бойовою нічиєю (1:1). «Шахтар» нарешті отримав тиждень відпочинку – матчі УПЛ не проводились, а в Кубку України, поєдинки якого якраз мали місце у цей часовий проміжок, донецький колектив буде стартувати лише зі стадії 1/16.

Таким чином у «гірників» не буде виправдань у разі провалу: переможець матчу-відповіді забере все, а саме – путівку до групового етапу Ліги конференцій, а невдаха припинить виступи у єврокубках.

Це буде п’ята зустріч «Шахтаря» і «Серветта». У далекому 1983 році у Кубку володарів кубків двічі тріумфували донеччани (1:0, 2:1), а у 2012 році розгромили суперника у товариському матчі (4:0). Про результат гри минулого тижня ми вже згадували вище.

FAVBET фаворитом матчу вважає «Шахтар». На перемогу українців дають 1,79, тоді як успіх «Серветта» оцінюють у 5,00. Нічия котирується в 4,05. Фахівці очікують від команд великої кількості забитих голів: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,64, тоді як тотал менше 2,5 – 2,28. Найбільше м’ячів у «Шахтаря» чекають від Педрінью (2,35) та Георгія Судакова (2,45). У «Серветта» шанси відзначитись мають Кеян Варела та Мірослав Стевановіч (обидва – 5,30).

Де дивитися матч Ліги Європи між «Серветтом» та «Шахтарем»

Гру в прямому ефірі можна буде переглянути на телеканалі УПЛ ТБ, який доступний на MEGOGO. Також трансляція буде доступна на Київстар ТБ.