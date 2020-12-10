Донецький «Шахтар» зіграв внічию з міланським «Інтером» у вирішальному матчі групового етапу Ліги чемпіонів.

Матч відбувся на стадіоні «Джузеппе Меацца» в Мілані без глядачів. Заключна зустріч групового етапу ЛЧ закінчилась із рахунком 0:0.

Перемога у Мілані вивела б «Шахтар» до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, однак нічия дозволить продовжити виступи у плей-оффі Ліги Європи УЄФА.

За підсумками матчу «Шахтар» набрав 8 очок, але втратив друге місце: у паралельному матчі «Реал» переграв «Боруссію» та вийшов у плей-офф Ліги Чемпіонів. Остання мала стільки ж балів, що й «Шахтар», однак потрапила до 1/8 завдяки перемогам в очних поєдинках.

Підсумкова турнірна таблиця в групі В має такий вигляд: «Реал» — 10 очок, «Боруссія» (М) — 8, «Шахтар» — 8, «Інтер» — 6.