Шахтарі ДП «Львівугілля» вийшли на пікет у Києві через заборговану зарплату

Шахтарі влаштували пікет під Міністерством енергетики та вугільної

У середу, 15 травня, працівники ДП «Львівугілля», які автобусами прибули до Києва, зібралися на пікет під Міністерством енергетики та вугільної промисловості. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«Вдатися до акції протесту у столиці гірників Прибужжя змусила заборгованість із заробітної плати та припинення відвантаження вугілля. На численні листи і звернення до профільного міністерства та Кабміну трудовий колектив жодної відповіді не отримав. Видобуте вугілля накопичується на аварійних складах, а концентрат – на збагачувальній фабриці, що може призвести до його самозаймання. При цьому профільне міністерство ніяк не координує збут вугілля. Через це шахтарі Львівщини не можуть самі собі заробити на зарплату, технологічні потреби, розвиток виробництва та сплату податків і зборів, а державної підтримки їм у бюджеті не передбачено. Тому вони хочуть отримати від столичних високопосадовців відповіді на найболючіші свої питання», – зазначено у повідомленні шахтарів.

зі сторінки Михайла Волинця у Facebook

За словами Михайла Волинця, у вівторок ввечері сім автобусів вирушили до Києва. З Львівщини на акцію прибуло близько 350 гірників.

Зранку гірники розпочали акцію під стінами Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Зараз у міністерстві відбуваються переговори з представниками пікетувальників.

Пікетувальники вимагають виплатити заборгованість по зарплаті, а також вирішити питання з вугіллям, яке накопичується на складах.

Також о 12:00 у Національній спілці журналістів України, що на вул. Хрещатик, 27а, відбудеться прес-конференція за участі голови Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця, голови регіонального обיּєднання НПГУ у м. Червонограді Львівської області Віталія Оніжука, голови первинного осередку НПГУ шахти «Лісова» ДП «Львівугілля» Мирослави Кафтан та голови первинного осередку НПГУ шахти «Степова» ДП «Львівугілля» Василя Семканича.