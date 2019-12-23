Шахти «Львіввугілля» частково затопило через раптове вимкнення електроенергії

Шість шахт «Львіввугілля» вимкнули від електропостачання

Державна компанія «Укрінтеренерго» у ніч на 23 грудня вимкнула електропостачання у всіх шести шахтах ДП «Львіввугілля». Близько 9 годин шахти залишалися відімкненими від електроенергії, через що їх частково затопило водою. Першим про аварійну ситуацію повідомив голова «Незалежної профспілки гірників України» Михайло Волинець. А зранку міністерство енергетики та захисту довкілля заявило, що на шахти повернули світло і вони знову працюють.

За словами Волинця, близько 1:00 ночі через вимкнення електроенергію на шести шахтах ДП «Львіввугілля» («Степова», «Великомостівська», «Відродження», «Межирічанська», Лісова», «Червоноградська») виникла аварійна ситуація.

«Знеструмлені підйоми, водовідливи, вентилятори головного провітрювання. На всіх 6 шахтах втрачено контроль за рудничною атмосферою, йде затоплення», – повідомив Волинець у Facebook.

За його словами, причиною такої ситуації відмова гірників оплатити послуги електропостачання наперед.

«Відключення шахт ДП «Львіввугілля» від електроенергії відбулося через заздалегідь невиконувані вимоги з боку районної електромережі – сплатити наперед 22 млн грн за електроенергію періоду грудня 2019 - січня 2020 року. Зрозуміло, шахтарі не в змозі виконати подібні вимоги через відсутність коштів, накопичені перед ними борги не тільки з зарплати, а й за відвантажене вугілля. Тільки ПАО Центренерго заборгувало гірникам «Львіввугілля» 92 млн грн, не сплативши ані копійки за вугілля, відвантажене в жовтні, листопаді, грудні.Такого не було в історії енергетичної та вугільної галузей!», – заявив Волинець.

У коментарі ZAXID.NET Михайло Волинець уточнив, що електроенергію на шахти перестали постачати державна компанія «Укрінтеренерго» та Сокальський РЕМ. За словами Волинця, така ситуація може спричинити важкі наслідки для подальшої роботи шахт.

«Постійний приплив води на окремих шахтах може бути 300-400 кубометрів на годину, а може бути і більше. Коли перестають відкачувати воду, миттєво відбувається затоплення. Провітрювання, водовідлив, і підйом має працювати постійно, бо інакше може статися сильне затоплення або навіть вибух», – розповів Волинець.

О 10:00 міністерство енергетики та захисту довкілля повідомило, що електропостачання на шахтах відновили.

«Врегульовано ситуацію щодо електропостачання на шахтах ДП «Львіввугілля». Світло на шахтах відновлене. Шахти працюють у звичному режимі», – повідомили у міністерстві.

ZAXID.NET намагався подзвонити на стаціонарні номери телефонів, вказані на сайті «Львіввугілля», однак оператор перестав їх обслуговувати.