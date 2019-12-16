Директори шахт на Львівщині використовували підлеглих для будівництва свого житла

Будинок в.о. директора шахти «Степова» Миколи Клюка у Сокалі, який йому збудували підлеглі у робочий час

Понад 40 працівників шахт на Львівщині у робочий час зводили житло для своїх керівників і незаконно виготовляли тротуарну плитку на продаж. Про схему, яку влаштували на кількох львівських шахтах, повідомила керівниця прокуратури Львівщини Ірина Діденко у понеділок, 16 грудня.

За даними Ірини Діденко, схема працювала таким чином: директори шахт ДП «Львіввугілля» заносили в спеціальні документи інформацію про те, що їхні працівники впродовж травня-жовтня 2019 року постійно працювали у шахтах. Насправді у цей період шахтарі свою роботу не виконували, натомість зводили будинки для керівників шахт. Але оскільки документи говорили про те, що шахтарі увесь цей час були на роботі, їм виплачували зарплату – 15-23 тис. грн в місяць. Чи отримували шахтарі ще якусь оплату за свою роботу наразі невідомо.

Судячи з матеріалів цієї справи, загалом до будівництва будинків залучили понад 40 працівників шахт «Великомостівська» та «Степова». При цьому шахтарі не лише займались будівництвом, а і виготовляли на території шахт тротуарну плитку на продаж. Для роботи таких виробничих цехів працівники підключались до електромереж шахт.

Шахтарі у робочий час зводили житло для свого керівництва і виготовляли тротуарну плитку

Ірина Діденко не повідомляє конкретних посад працівників «Львіввугілля», які дотичні до цієї схеми. Однак як стало відомо ZAXID.NET з власних джерел, йдеться про директора шахти «Великомостівська» Андрія Куца, якому його підлеглі збудували будинок у Червонограді, та про в.о. директора шахти «Степова» Миколу Клюку, який використав своїх працівників для зведення йому будинку у Сокалі.

Судячи з судових ухвал, оприлюднених у Єдиному реєстрі судових рішень, послуги шахтарів використовував також колишній заступник генерального директора Дирекції з виробництва «Львіввугілля». В ухвалах суду не вказується імені посадовця, однак до листопада 2019 року на цій посаді працював Сергій Смеречанський.

«Увійшовши в злочинну змову він зі службовими особами ВП «Шахта Червоноградська», впродовж травня-жовтня 2019, зловживаючи своїм службовим становищем, використовував працівників «Львіввугілля» з метою проведення ремонтних робіт у приватному житловому будинку», – йдеться у матеріалах справи.

Поліція та СБУ уже кілька днів проводять обшуки в шести підрозділах «Львіввугілля» і вилучають бухгалтерську документацію для встановлення суми всіх збитків. Куца і Клюку підозрюють у систематичній розтраті майна і незабаром їм оберуть міру запобіжного заходу.

Наразі ZAXID.NET не вдалося сконтактуватися із фігурантами цієї справи.