Командувач Сухопутних військ Святослав Заїць (зліва) із полковником Шамілем Крутковим

Полковника Шаміля Круткова призначили заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ бригадного генерала Святослава Заїця. 29-річний військовий раніше очолював 93-тю окрему механізовану бригаду «Холодний Яр». Про це 10 листопада повідомила пресслужба Сухопутних військ.

«Командування Сухопутних військ стає ще ближчим до бригад. (...) На посаді заступника командувача його (Шаміля Круткова, – ред.) ключовим напрямом роботи стане пряма комунікація з підрозділами тактичного рівня: окремими батальйонами, полками та бригадами. Мета цієї комунікації – оперативне виявлення та швидке усунення проблем, які виникають у цих підрозділах», – ідеться в повідомленні.



У Сухопутних військах сподіваються, що пряма взаємодія на рівні «командування – бригада» дозволить ухвалювати рішення в рази швидше та ефективніше забезпечувати нагальні потреби бойових частин.

Що відомо про Шаміля Круткова

Шаміль Шарафаддін огли Крутков народився 22 жовтня 1997 року у Львові в азербайджанській родині. Закінчив Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, після чого розпочав військову кар’єру на посаді молодшого офіцера в 15-му мотопіхотному батальйоні 58-ї мотопіхотної бригади, де служив до кінця 2022 року.

У 2021 році президент Володимир Зеленський нагородив Круткова медаллю «За військову службу Україні». На той момент він мав звання старшого лейтенанта. Після початку повномасштабного вторгнення Росії офіцер також був відзначений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

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У листопаді 2024 року Шаміль Крутков очолив 93-го окрему механізовану бригаду «Холодний Яр», ставши наймолодшим командиром з’єднання такого рівня. До цього він обіймав посаду заступника командира цього підрозділу.

У липні 2026 року новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий призупинив звільнення Шаміля Круткова з посади командира 93-ї ОМБр, яка обороняє Костянтинівський напрямок. Раніше відповідний акт службового розслідування підписав колишній головноком Олександр Сирський. Формальною підставою для усунення Круткова називали те, що він своєчасно не провів ротацію військовослужбовців одного з підпорядкованих підрозділів, хоча наказом передбачено перебування бійців на позиціях не довше 60 днів.