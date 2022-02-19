У Туреччині в суботу, 19 лютого, перекинувся туристичний автобус, унаслідок чого загинули шестеро людей, повідомляє Hurriyet.

Аварія сталася на 47-му кілометрі автомагістралі Конья-Аксарай. Автобус прямував з Ізміру до Каппадокії.

Відомо, що через слизьку дорогу водій не впорався з керуванням, у результаті чого автобус вилетів з проїжджої частини та перекинувся.

На момент аварії в автобусі перебували 47 людей, в тому числі двоє водіїв. За останніми даними, шестеро людей загинули і 41 постраждала, один із постраждалих – у важкому стані. Всіх постраждалих госпіталізували.

Водіїв після аварії затримали. На місці ДТП почали працювати екстрені служби і правоохоронні органи.

«За інформацією турецьких правоохоронців, громадян України немає серед постраждалих унаслідок аварії туристичного автобуса на автомагістралі Конья-Аксарай в Туреччині», – заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.