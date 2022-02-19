Аварія трапилася уночі 19 лютого на трасі Київ – Чоп у Давидові

У Давидові на трасі зіткнулося дві вантажівки. Від отриманих травм 51-річний водій вантажівки МAN помер у лікарні.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, аварія трапилася у ніч на суботу, 19 лютого, близько 3:20, на трасі Київ – Чоп у Давидові.

51-річний водій вантажного автомобіля МAN, мешканець Рівненської області, не впорався з керуванням та в'їхав у вантажний автомобіль DAF, за кермом якого був 26-річний івано-франківчанин. За інформацією поліції, водій DAF здійснив технічну зупинку на дорозі та виставлений знак «аварійна зупинка».

Водія MAN із травмами різного ступеня важкості госпіталізували у 8-му міську клінічну лікарню, де він помер.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Винуватцю аварії загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років.