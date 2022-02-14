Медична евакуація доставила водія у львівську лікарню швидкої допомоги

У понеділок, 14 лютого, біля Золочева зіткнулися дві вантажівки. Один з водіїв отримав важкі травми, його доставили до львівської лікарні поліцейським гелікоптером.

Як повідомляє поліція, ДТП трапилася близько 14:30 біля села Струтин Золочівського району. Там зіткнулись дві вантажівки – MAN та Mercedes.

Водій автомобіля MAN, 35-річний львів’янин, отримав артеріальну кровотечу, скальповану рану голови та відкритий перелом гомілки.

Пацієнта оперативно доставили у львівську лікарню швидкої допомоги поліцейським гелікоптером Airbus Helicopters Н-145, який був у Золочеві. У медзакладі ZAXID.NET уточнили, що пацієнт в реанімації, лікарі надають йому допомогу. Інформацію про його стан повідомлять пізніше.

фото Золочів.нет

Як видно з фото, вантажівки їхали в попутному напрямку. Найсильніший удар припав на кабіну водія.