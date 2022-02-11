У Червонограді водій трактора «МТЗ» вчинив ДТП з легковиком, після цього збив електроопору, яка впала на кабіну і затиснула його. Очевидцями аварії стали поліцейські, вони витягли травмованого чоловіка з понівеченого транспорту. Як з’ясувалося, трактористу стало погано за кермом.

ДТП трапилася у п’ятницю, 11 лютого, близько 10:50 на вулиці Шептицького. Поліцейські групи реагування патрульної поліції Червоноградського відділу під час патрулювання побачили, як сталася ДТП. Трактор виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Кіа, а потім в’їхав в електроопору. Вона впала на трактор і травмувала водія.

«Побачивши, що тракторист не може самотужки вибратися з кабіни, старший сержант поліції Андрій Грабець та старший лейтенант поліції Володимир Зінько витягнули його з кабіни, надали першу домедичну допомогу та передали медикам «швидкої». Потерпілого госпіталізовано у реанімацію», — розповіли у поліції.

Як з’ясувалося, під час руху у водія трактора, 39-річного жителя Пустомитівського району, стався епілептичний напад.

Водію стало погано, некерований трактор повалив електроопору