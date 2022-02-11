21-річний мешканець району не впорався з керуванням та з’їхав у кювет

На Львівщині загинув водій ВАЗу, який з’їхав у кювет. Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 22:20 на трасі Львів – Пустомити – Меденичі увечері четверга, 10 лютого.

Як повідомили у поліції, ДТП сталася між селищем Щирець та селом Никонковичі у Львівському районі. Водій автомобіля ВАЗ-21083, 21-річний мешканець району, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Від травм, отриманих внаслідок ДТП, водій автомобіля загинув на місці події.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА, загиблий – мешканець Щирця 2000 року народження.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Обставини події встановлюють.