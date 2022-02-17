П'яний водій розбив своє та чуже авто, а потім намагався втекти від поліції

Два п’яні водії вчинили три дорожньо-транспортні пригоди. Одна ДТП сталася ввечері середи, 16 лютого, на дорозі Київ – Чоп біля Львова. Водій, після того, як в’їхав у чужий автомобіль, а також розбив своє авто, намагався втекти від патрульних пішки. Інша ДТП відбулася у ніч із середи на четвер на пл. Митній близько 2:00. Тут нетверезий водій травмувався сам та розбив два автомобілі.

У четвер, 17 лютого, у патрульній поліції розповіли, що напередодні близько 23-ї години неподалік Львова на автодорозі Київ – Чоп патрульні виявили автомобіль Volvo, який їхав із вимкненими фарами. Поліцейські попросили водія зупинитися, але він це проігнорував та почав втікати в напрямку с. Гамаліївка.

У Дублянах він в'їхав у інший автомобіль і поїхав далі.

«Не обравши безпечної швидкості, він здійснив наїзд на бордюр кільцевої розв'язки в селі Малі Підліски. Оскільки автомобіль більше не зміг їхати далі, водій почав утікати», – розповіли в поліції.

Фото патрульної поліції

Патрульні наздогнали водія. Ним виявився 27-річний львів'янин. У чоловіка виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Перевірка на пристрої Drager показала результат 1,49 проміле.

На порушника склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння), два матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), за ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) та за ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП. Також на нього винесли постанову за ч.2 ст. 122 (Порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами) КУпАП.

Ще одна ДТП сталася близько 2-ї години ночі у Львові на площі Митній. Водій автомобіля Peugeot 308 виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Dacia Sandero. Від удару цей автомобіль відкинуло в Opel Vivaro, що рухався позаду.

Фото патрульної поліції

У 29-річного водія Peugeot 308 виявили ознаки алкосп'яніння. Після огляду медиків його госпіталізували. Він відмовився від перевірки на стан сп'яніння.

На місці події працювали слідчі.