Сихівський районний суд оштрафував на 51 тис. грн 28-річного водія автомобіля Ford Focus, який тричі за одну ніч сів за кермо у стані наркотичного сп'яніння. Богдан Бринь реглярно сідає за кермом нетверезим.

Водій автомобіля Ford Focus Богдан Бринь протягом ночі 4 грудня 2021 року тричі попадався поліцейським нетверезим за кермом. Так, вперше його зупинили 21:16 на просп. Червоної Калини, 42. Патрульні помітили у водія ознаки наркотичного сп'яніння:розширені зіниці, тремтіння рук тощо. Водій відмовився проходити тест на вміст наркотиків у крові і на нього склали протокол за нетверезе керування.

О 22:50 усього за кілька метрів від першого випадку на просп. Червоної Калини, 36 Богдана Бриня знову зупинили патрульні, оскільки він продовжив керувати автомобілем під наркотиками. На чоловіка вдруге склали адмінпротокол.

За кілька годин о 2:00 ночі Богдан Бриня затримали на вул. Зубрівській, 38. Він знову відмовився від перевірки на стан сп'яніння і отримав третій протокол про нетверезе керування.

Протоколи Богдана Бриня 8 лютого 2022 року розглянув Сихівський районний суд. Богдан Бринь не прийшов на засідання. Суддя Софія Чорна врахувала, що Богдана Бриня уже втретє за рік зупинили у стані сп'яніння за кермом і призначила йому максимальний штраф –51 тис. грн з позбавленням водійських прав на 10 років.