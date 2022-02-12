У ніч на суботу, 12 лютого, на перетині просп. Свободи та вул. Гнатюка у Львові трапилась ДТП. Нетверезий водій Hyundai Genesis Coupe в'їхав у поліцейську машину. Внаслідок зіткнення одного з патрульних госпіталізували.

ДТП трапилась близько 4:00 ночі. Як повідомила ZAXID.NET речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій, за кермом Hundai перебував 44-річний львів'янин, який мав ознаки алкогольного сп'яніння. Він відмовився від перевірки на рівень алкоголю у крові, який йому запропонували провести в лікарні.

Водій Hyundai Genesis Coupe в'їхав у машину патрульної поліції

Внаслідок ДТП постраждав 38-річний командир батальйону патрульної поліції, який був на задньому сидінні поліцейської автівки. Зараз він перебуває в лікарні.