Мешканець смт Підбуж Дрогобицького району дозволив сісти за кермо автомобіля ВАЗ 2108 своєму нетверезому сину. За це суд вирішив позбавити водійських прав та оштрафувати на 17 тис. грн і сина, і батька.

У новорічну ніч, 1 січня, Микола Герляк разом зі своїм сином разом пили пиво. Після чого чоловік дав своєму синові ключі від машини ВАЗ 2108 і дозволив йому поїхати. Близько 2:00 ночі хлопця зупинили патрульні, вони перевірили його на стан сп’яніння і виявили, що рівень алкоголю у крові водія становить 0,77 проміле.

Поліцейські склали протокол про нетверезе керування на водія і повідомили про випадок батька – власника машини.

3 лютого цю справу розглянув Дрогобицький районний суд. На судовому засіданні Микола Герляк заявив, що саме він винен у тому, що його син сів за кермо п’яним.

«Зазначив, що саме він передав транспортний засіб останньому. Вину свою визнав. Щиро покаявся у скоєному. Просив суд суворо не карати. Також повідомив, що сина притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинене ним правопорушення», – вказано у судовій постанові.

Суддя Роман Коваль визнав Миколу Герляка винним, оскільки він передав свою машину у керування сина, знаючи, що той перебуває у нетверезому стані. Це пряме порушення ст. 130 КУпАП, тому суддя наклала на Герляка 17 тис. грн штрафу та позбавила його водійських прав на рік.

Микола Герляк ще може оскаржити цю постанову в апеляційному порядку.

Додамо, що сина Миколи Герляка також оштрафували на 17 тис. грн з забороною керувати автомобілем на рік.