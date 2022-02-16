Водій не спрачував штрафи за попередні порушення

У водія, який спричинив незначну ДТП 16 лютого у Львові, вилучили автомобіль BMW 316. Як з’ясувалося, 32-річний чоловік був позбавлений прав за нетверезе керування, а цього разу знову сів за кермо напідпитку. Також патрульні встановили, що машина порушника є у розшуку виконавчої служби через борги.

ДТП трапилася близько 14:00 на вул. Стрийській. Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Львова, водій BMW здійснив зіткнення з автомобілем Volkswagen і спробував втекти, але застряг у заторі, де його затримали до приїзду патрульних.

Поліцейські помітили у 32-річного порушника ознаки алкогольного сп’яніння і драгер підтвердив це: результат 2,21 проміле. А перевірка в базі даних встановила, що мешканець Львівщини позбавлений права керувати транспортними засобами через нетверезе кермування.

Водій захотів «домовитися» з патрульними і запропонував їм 300 доларів. Поліцейські викликали слідчо-оперативну групу.

Крім того, автомобіль порушника перебував у розшуку виконавчої служби за несплату штрафів. Евакуатор забрав машину на арештмайданчик.

На водія склали адмінматеріали за керування без прав, повторне протягом року керування у стані сп'яніння та за порушення ПДР, що призвело до ДТП.