Porsche 918 Spyder

На аукціоні RM Sotheby's виставлено на продаж один з 918 суперкарів Porsche 918 Spyder. Суперкар зі скромним пробігом випуску 2015 року оцінений в 1,04 мільйона євро, при цьому на момент випуску базова ціна моделі становила 645 тисяч євро.

Продається екземпляр за номером 238 пофарбований в рідкісний яскраво-жовтий колір Racing Yellow, а інтер'єр суперкара оброблений чорною шкірою з яскраво-зеленими вставками та карбоном. В той же зелений відтінок пофарбовані та гальмівні супорти.

Стверджується, що список додаткових опцій, якими укомплектований Porsche 918 Spyder, складається більш ніж з 20 пунктів. У нього входять, наприклад, додаткові аеродинамічні елементи, система підйому кузова на передній осі (щоб легше переїжджати перешкоди), особливі крісла в салоні й акустика Burmester.

Автомобіль проїхав з моменту складання 2330 кілометрів. У січні 2015 року він був доставлений власникові в Гонконг, а у 2019 році автомобіль перевезли до Великобританії. Останнє техобслуговування суперкар пережив в червні нинішнього року при підготовці до продажу.

З роками ціна Porsche 918 Spyder лише зростає: це дуже гарний об'єкт для інвестиції

Porsche 918 Spyder оснащували гібридною силовою установкою на базі 4,6-літрового V8 з двома електромоторами. Розвивала вона 887 к.с. і дозволяла супергібріду прискорюватися до 100 км/год за 2,6 секунди при максимальній швидкості 344 км/год.