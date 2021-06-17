Mercedes-Benz G-Class Brabus 900 Rocket

Mercedes-Benz G-Class Brabus 900 Rocket отримав дуже агресивну зовнішність та шалений крутний момент 1050 Нм. Завдяки цьому він розганяється до сотні за 3,7 секунди, а максималка сягає 280 км/год. У лімітованій серія випустять всього 25 екземплярів. Вартість кожної такої машини перевищує пів мільйона доларів, повідомляє carscoops.com.

900 Rocket оснащений останньою версією обвісу Brabus Widestar. Він отримав нові передні та задні бампери, широкі надбудови на крила, подвійний капот та додаткові впускні отвори. Позашляховик виглядає ще більш агресивним завдяки більш широкому використанню вуглецевого волокна та навісним частинам.

Виглядає Brabus 900 Rocket дуже агресивно та динамічно

Сюди входять новий передній спойлер, вуглецева решітка, вихлопні труби, що виходять з боків, і новий спойлер на даху для додаткової притискної сили. Презентаційний автомобіль пофарбований у сірий колір з деталями, намальованими червоним кольором по всьому кузову, але Brabus готовий обробити позашляховик у будь-який колір.

Ексклюзивно розроблені ковані 24-дюймові диски Brabus Monoblock Z «Platinum Edition» з вуглецевими волокнами Aero Discs взуті в шини розміром 295/30 спереду та 355/25 ззаду.

Інженери Brabus збільшили об’єм бітурбодвигуна V8 з 4,0 до 4,5 літрів. Вони також додали більші турбокомпресори, колінчастий вал, збільшили діаметр циліндрів(84 мм), та надали їм довший хід (100 мм), встановили нові ковані поршні та шатуни, клапани BoostXtra, насоси високого тиску, систему впуску Ram-Air, вихлопну систему з металевим каталізатором та більші труби з активним випускним клапаном. Нарешті, вони доопрацювали програмне забезпечення ECU за допомогою нового алгоритму для впорскування, запалювання та регулювання тиску.

Зовнішні елементи тюнінгу виконані у карбоні або пофарбовані у червоний колір

Завдяки вищезазначеним модифікаціям двигун тепер має потужність 888 к.с. при 6200 об / хв, що на 309 к.с. більше, ніж у стандартного G 63. Що стосується крутного моменту, двигун може виробляти до 1250 Нм з 2900 об/хв, але ця шалена цифра була обмежена електронікою до 1050 Нм.

Незважаючи на вагу 2560 кг і аеродинаміку цегли, шалена потужність дозволяє G-Wagen розганятися від 0 до 100 км/год лише за 3,7 секунди. Це на 0,8 секунди швидше, ніж стандартний G63, і на 0,1 секунди швидше, ніж Brabus G V12 900. Максимальна швидкість сягає 280 км/год. Вона обмежена електронікою для захисту шин.

Потужність передається на всі чотири колеса через автоматичну коробку передач 9G-TRONIC. Як і у всіх G-Wagens, система постійного повного приводу має електронно керовані блокувальні диференціали.

Також версія Brabus 900 Rocket отримала алюмінієву підвіску Brabus RideControl з електронно керованими амортизаторами, опущеними до 45 міліметрів. Для того, щоб зупинити цього звіра, використовуються гальмівні диски розміром 400 мм спереду та 370 мм ззаду.

Всередині домінують чорний та червоний кольори

В салоні чорна шкіряна оббивка на чотирьох окремих ковшових сидіннях (з підігрівом та вентиляцією), вуглецеве волокно на приладовій панелі та центральній консолі, оздоблене червоним кольором, алюмінієві педалі та манжети з нержавіючої сталі таблички з кольорово освітленим логотипом Brabus.

Brabus побудує загалом 25 одиниць 900 Rocket Edition із початковою ціною 572 794 доларів США. Перші десять одиниць будуть поставлені до кінця 2021 року, а решта – протягом 2022 року.