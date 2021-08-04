Легкоатлети Яна Максимова та Андрій Кравченко вирішили не повертатися до Білорусі.

Білоруська спортсменка Яна Максимова, яка виступає в багатоборстві та її чоловік Андрій Кравченко заявили, що не повернуться на батьківщину після ситуації з Крістіною Тімановською на Олімпіаді в Токіо. Про це Максимова повідомила 4 серпня на своїй сторінці в Instagram.

Зараз спортсменка і її чоловік Андрій Кравченко, який на Олімпіаді 2008 року завоював срібну медаль у десятиборстві, перебувають у Німеччині.

«Довго думаючи і розмірковуючи, ми прийняли рішення не повертатися в Білорусь. На превеликий жаль, зараз там можна втратити не тільки свободу, а й позбутися життя … Тут (в Німеччині – ред.) є можливість дихати на повні груди і бути одним з тих, хто бореться за свободу своїх людей, друзів, рідних і близьких. Ми обов’язково переможемо», – написала спортсменка.

Вона сподівається на продовження своєї спортивної кар’єри і на те, що у неї буде можливість виступати і готуватися до наступних Олімпійських ігор.

Минулої неділі стало відомо, що білоруські спортивні чиновники намагалися насильно вивезти з Олімпіади в Токіо легкоатлетку Христину Тімановську. Вони збиралися зробити це після критики на їхню адресу з боку спортсменки.

В аеропорту Токіо спортсменка звернулася у поліцію і попросила про захист. На батьківщині вона боїться переслідувань. Посольство Польщі в Японії видало легкоатлетці гуманітарну візу. За заявою польського МЗС, спортсменка зможе отримати підтримку і продовжити кар’єру в Варшаві.

До цього з Білорусі виїхав тренер гандбольного клубу «Витязь» Костянтин Яковлєв. У червні цього року його заарештували на 15 діб за статтею про участь у несанкціонованому масовому заході.

Ще раніше Росія екстрадувала в Білорусь чемпіона ММА Олексія Кудіна. Він побився із силовиками Білорусі під час протестів у серпні 2020 року. Захист побоюється, що йому можуть загрожувати тортури в Білорусі, а справа є політично мотивованою.

Варто зазначити, що 21 червня Європейський суд із прав людини заборонив РФ видавати Кудіна в Білорусь.