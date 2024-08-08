Нігер перебуває під контролем військової хунти, яка звернулась за підтримкою до Росії

Нігер розірвав дипломатичні відносини з Україною після того, як Малі заявила, що Україна нібито підтримує міжнародний тероризм. На рішення Нігеру 8 серпня відреагували у МЗС України, заявивши, що таке рішення є жестом солідарності з Росією.

У заяві МЗС йдеться, що 6 серпня 2024 року Нігер вирішив розірвати дипломатичні відносини з Україною, навівши низку звинувачень – зокрема, нібито у підтримці тероризму з боку України.

«Наведені у заяві представника уряду цієї країни звинувачення на адресу України не витримують жодної критики, є безпідставними та такими, що не відповідають дійсності. Україна рішуче відкидає будь-які звинувачення на свою адресу у нібито “підтримці нею міжнародного тероризму, порушенні Статуту ООН та міжнародного права”», – повідомили у МЗС.

Міністерство зазначило, що подібне рішення Нігеру є жестом солідарності з країнами та організаціями, які орієнтуються на зближення із Росією, яка веде повномасштабну війну проти України та дестабілізує ситуацію в усьому світі.

«Прикро, що влада Нігеру прийняла рішення про розірвання дипломатичних відносин з Україною, не провівши жодних розслідувань інциденту в Малі та не надавши жодних доказів, які б стосувалися причин такого кроку», – прокоментували в МЗС.

Зазначимо, Нігер перебуває під владою військової хунти, яка здійснила переворот у серпні 2023 року та, як і військовий уряд Малі, розірвала оборонні угоди з Францією й звернулася до Росії по військову допомогу. Як і в Малі, у Нігері дислокуються російські «вагнерівці». Очікується, що третьою африканською країною, яка розірве дипвідносини з Україною, стане Буркіна-Фасо, яка в липні 2024 року утворила з Малі та Нігером Конфедерацію держав Сахеля (АЕS).

Нагадаємо, 5 серпня уряд Малі оголосив про розрив дипломатичних відносин з Україною на тлі заяви ГУР про допомогу малійським повстанцям-туарегам, які нещодавно розбили колону російських найманців ПВК «Вагнер». Як і Нігер, Малі звинуватила Україну нібито у підтримці тероризму та назвала українську владу неонацистською.