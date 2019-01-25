Ще три парафії УПЦ МП на Львівщині перейшли до Православної церкви

У Сокальському районі Львівщини ще три релігійні громади УПЦ МП приєдналися до складу помісної Православної церкви. Про це повідомили у Сокальській РДА.

Зокрема, 22 січня перехід до помісної Православної церкви підтримала парафія Св. Безсребреників Косми і Дем`яна села Корчів. Наступного дня, 23 січня, до ПЦУ перейшли парафії Св. Михаїла села Михайлівка та Св. Покрови села Піддубне.

Загалом на Сокальщині вже шість парафій МП приєднались до помісної Православної церкви. Нагадаємо, що раніше у Сокальському районі перейти до ПЦУ вирішили релігійні громади Великих Мостів, Карова та Угнева. Таке рішення також прийняв найбільший храм УПЦ МП на Львівщині – церква Петра і Павла у Жовкві, а також церкви УПЦ МП у селах Піщани, Верчани (Стрийський р-н) та у селі Шандровець, що на Турківщині.

Карта парафій, що перейшли з УПЦ МП до ПЦУ

Загалом на Львівщині вже 10 парафій УПЦ МП із 60-ти приєднались до помісної Православної церкви. Процес переходу церковних громад УПЦ МП до ПЦУ триває по всій країні.