При ремонті легко упустити важливі деталі – і вже згодом шкодувати про це. Фахівці з проєктування та будівництва радять звернути увагу на те, що часто пропускають, але що формує комфорт та функціональність дому. Southern Living розповідає, що часто ігнорують під час ремонту.

Розумне зберігання

Хоча це не завжди так захопливо, як нова фарба та фурнітура, зберігання речей має найбільший вплив на ваше повсякденне життя.

«Йдеться не лише про більшу кількість шаф, а про правильні шафи – глибокі висувні ящики для каструль та сковорідок, приховані висувні елементи для спецій та сміття, а також вбудовані органайзери, які роблять щоденне використання простішим та упорядкованішим», – пояснює Мередіт Сейлз, дизайнерка з Block Renovation.

Хоча вона каже, що кухні особливо важливі, правильне зберігання речей у шафах, ігрових кімнатах та передпокоях також може змінити функціональність.

Комплексний план

«Пропуск комплексного плану проєктування може призвести до неочікуваних змін або розширення масштабів робіт», – каже Майкл Вінн, засновник і президент WINN Design + Build у Макліні.

Якісні матеріали

Намагання заощадити на предметах, до яких часто торкаються, таких як стільниці, фурнітура для шаф або сантехніка, часто призводить до швидкого зносу. І хоча міцні та якісні матеріали можуть коштувати дорожче спочатку, вони помітно впливають як на відчуття, так і на функціональність. І зрештою ви все ж заощадите гроші в довгостроковій перспективі.

Багатошарове освітлення

За словами Сейлз, освітлення є одним із найбільш недооцінених аспектів ремонту. Багатошарове освітлення додає глибини, настрою та функціональності. А поєднання навколишнього, робочого та акцентного освітлення робить простір привабливішим та покращує зручність використання.

Енергоефективність

Дуже легко забути перевірити наявність універсально такої корисної функції, як енергоефективність. Потрібно передбачити усе, від покращеної ізоляції до зонування систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря. Це ті вини оновлень, про які рідко шкодують, але часто шкодують, що не знали про них більше раніше.