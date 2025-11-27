Практичний спосіб приготування без плити – настоювання круп у термосі

У ситуаціях, коли немає доступу до електрики чи газу, варто мати запас продуктів, які не потребують тривалого приготування. Багато круп досить просто залити водою, гарячою або навіть холодною, і дати їм настоятися. Це дозволяє отримати повноцінну страву без плити та інших джерел нагрівання. Які каші можна приготувати без світла, пише Shuba.

Каші, які готуються на окропі

Для цих круп потрібна лише гаряча вода. Її можна отримати завдяки термосу, туристичному пальнику або іншим доступним способам.

Ячна крупа. Залити кип’яченою водою та залишити на 2-3 години для набухання. Пшоняна крупа. Залити окропом і дати настоятися близько години. Пшенична каша. Залити гарячою водою і добре закутати посудину, щоб зберегти тепло. Час настоювання – 30-50 хвилин. Булгур. Не варити можна тільки середній або дрібний булгур.

дрібний настоюється 20 хвилин;

середній приблизно 40 хвилин.

Каші, які можна приготувати на холодній воді

Для цих круп достатньо кімнатної температури води, а також можна використовувати молоко або кефір.

Гречана крупа. Обсмажена гречка, яку продають у магазинах, готова до замочування. Її можна залити водою, молоком або кефіром і залишити на 5-10 годин. Найкраще на ніч. Перлова крупа. Можна готувати як у гарячій, так і в холодній воді. Для настоювання в холодній потрібно 10-24 години, тому зручно замочувати з вечора. Кускус. У холодній воді настоюється 20-30 хвилин. Якщо є окріп, достатньо 5-10 хвилин. Вівсяні пластівці. У холодній воді потрібно 30-60 хвилин. В окропі – приблизно 20 хвилин. Манка. Залити холодною водою або молоком і залишити на 15-20 хвилин до загусання. Кіноа. Залити холодною водою та настоювати всю ніч.

Як використовувати термос

Практичний спосіб приготування без плити – настоювання круп у термосі. Одна година варіння на плиті приблизно дорівнює 4-5 годинам настоювання в термосі. Цей метод підходить для майже всіх круп зі списку.

Чіа-пудинги як альтернатива кашам

Коли немає можливості готувати гарячі страви, насіння чіа може стати чудовою заміною сніданку. Достатньо залити його молоком, рослинним напоєм або водою і залишити на кілька годин. За цей час насіння збільшується в об’ємі, утворюючи густий корисний пудинг.