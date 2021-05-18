Час вильоту ― один з факторів, що впливає на вибір туристів при бронюванні відпустки. Для багатьох мандрівників відпустка стане ідеальною, якщо час вильоту припадатиме на ранок, а повернення з курорту додому відбудеться після обіду.

Coral Travel пропонує графік вильотів чартерних рейсів зі Львова з урахуванням саме цього побажання пасажирів. З кінця квітня літаки авіакомпанії «МАУ», які здійснюють чартерні рейси на замовлення Coral Travel, базуватимуться в міжнародному аеропорту «Львів». Рейси виконуватиме Boeing 737-800.

Coral Travel у цьому сезоні також пропонує туристам розширену польотну програму зі Львова на улюблені морські курорти Єгипту, Туреччини та Греції. До Анталії літаки відправлятимуться протягом шести днів на тиждень, до Бодрума можна полетіти в один з двох днів на тиждень, а до Даламана – один раз на сім днів. Для відпочинку у Шарм-ель-Шейху чи Хургаді можна вибрати один з чотирьох рейсів на тиждень. А вильоти на грецькі острови Крит і Родос заплановані двічі на тиждень.

Серед пропозицій для відпочинку від Coral Travel не лише зручні рейси. Туристам доступне бронювання у готелях на спеціальних умовах. «Літня колекція» туроператора містить в собі готелі, з якими укладено контракти щодо спеціальних умов для клієнтів Coral Travel, ексклюзивного права продажу номерів, гарантованої наявності місць у цих готелях. Такі договори охоплюють найбільш популярні серед туристів готелі, в яких якість відпочинку найоптимальніше співвідноситься з вартістю, у зв'язку з чим вільні номери бронюються задовго до початку відпустки. Потрапити до них в розпал сезону ― велика вдача.

Серед додаткових переваг «Літньої колекції»:

вигідні умови оплати з першим внеском лише 10% вартості туру;

послуга «Гарантія ціни»;

спеціальна ціна для туристів на PCR-тест у визначених сертифікованих лабораторіях для тих, хто відправляється на відпочинок в Єгипет, ОАЄ, Туніс чи Грецію, або повертається в Україну;

Comfort Transfer для турів у Єгипет (заїзд лише до двох готелів для обраного списку готелів);

ексклюзивні умови розширеного страхування від невиїзду тільки для туристів Coral Travel, а також медичне страхування.

Важливо наголосити, що з 15 травня Туреччина скасувала для українців обов'язкову наявність негативного PCR-тесту для в'їзду в країну. В Туреччині також впроваджена «Програма безпечного туризму», яка передбачає вакцинацію працівників туристичної сфери задля гарантування здоров'я і безпеки туристів. Вакцинації підлягають працівники готелів, аеропортів та авіаліній, а також професійні гіди та ін.

Забронювати відпочинок можна в одному з офісів «Мережі Турагентств Coral Travel» чи онлайн на сайті. Довідкова інформація ― за телефоном: 0 800 30 29 29.