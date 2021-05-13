Тридцятиметрова оглядова вежа посеред Ломмельської Сахари – популярного природного заповідника у Бельгії

Ключем до успішного проектування сучасних громадських просторів є досягнення низки елементів, які покращують їх використання як територій для зустрічей. Незалежно від їхнього масштабу, є деякі важливі поради з проектування для потреб людей, поєднання видів використання, мультифункціональності, гнучкості, комфорту та безпеки.

Аби дати ідеї з проектування міських меблів, зупинок транспорту, дитячих та спортивних майданчиків, маленьких площ, парків, ArchDaily зібрав 100 найкращих прикладів громадських просторів з усього світу. Раніше ми розповідали вже про міські меблі та зупинки громадського транспорту, сьогодні ж пропонуємо 10 оригінальних оглядових майданчиків та мостів.

Оглядові майданчики

10Cal Tower / Supermachine Studio, Таїланд

Проект став частиною відзначення 100-річчя найбільшого у Таїланді виробника будівельних матеріалів Siam Cement Group. Оглядову вежу розмістили на пляжі Банг Саен, що приблизно за 100 км на схід від Бангкока. Це бетонний лабіринт, що пропонує багато різних можливостей як для дітей, так і для дорослих.

Vessel Public Landmark / Heatherwick Studio, США

Vessel – 16-поверхова кругла конструкція із майже 2,5 тисячами східцями та 80 оглядовими майданчиками з видом на ручку Гудзон та Мангеттен. Це центральний елемент головного громадського простору району Hudson Yards – одного з найбільших проектів нерухомості в Америці, що перетворює колишній колійний парк на Верхньому Вест-Сайді на абсолютно новий район з понад 20 тис. кв. м. громадських територій та садів.

The Elastic Perspective / NEXT architects, Нідерланди

Іржаве сталеве кільце розташоване на зеленому пагорбі в передмісті Роттердама. Це гігантські кругові сходи, які підіймаються на висоту, з якої відкривається краєвид на місто.

Top of Tyrol / astearchitecture, Австрія

Панорамну платформу збудував власник одного з гірськолижних курортів Австрії з метою відродження сезонного і літнього туризму. Вона розташована на висоті понад 3 тис. м на льодовику Штубай. Унікальне положення платформи відкриває безперешкодний краєвид на льодовик, а також на понад сотню тритисячних вершин Тірольських Альп.

Viewing Tower Lommel / Ateliereen Architecten, Бельгія

Тридцятиметрову оглядову вежу збудували посеред Ломмельської Сахари – популярного природного заповідника у Бельгії з піщаними дюнами та сосновими лісами. Сталева конструкція складається з трикутників, через що вежа має різну форму, залежно від кута зору, зокрема, подекуди вона здається кривою.

Мости

The Infinite Bridge / Gjøde & Povlsgaard Arkitekter, Данія

Нескінченний міст – скульптура, збудована до міжнародного бієнале «Скульптури біля моря 2015» поблизу данського міста Орхус. Він має діаметр 60 м та наполовину розташований на суші, наполовину – у морі. Міст складається з однакових дерев’яних елементів, розміщених на сталевих стовпах. Архітектори кажуть, що, прогулюючись мостом, можна оглянути мінливий пейзаж як нескінченну панорамну композицію, потрапивши водночас у простір соціальної взаємодії з іншими людьми, які переживають той самий досвід, що й ви.

Pedestrian Bridge in Aranzadi Park / Peralta Ayesa Arquitectos + Opera ingeniería, Іспанія

Пішохідний міст в іспанському містечку Памплона слугує не тільки окремим об’єктом паркової системи, а й окремою частиною геометричного дизайну велосипедних доріжок. Перпендикулярний і горизонтальний дизайн – легкий, витончений, повітряний, який натякає, що це міст між двома реальностями.

Cirkelbroen Bridge / Studio Olafur Eliasson, Данія

Гавань Копенгагена, де розташований міст Cirkelbroen, колись була центром морської активності, і міст є свідченням цієї історії. Він складається з п’яти круглих платформ, що формують більше коло пішохідного маршруту довкола гавані. Тут люди можуть ходити, бігати, їздити на велосипеді і бачити місто зовсім з іншого кута зору.

Twisted Valley / Grupo Aranea, Іспанія

Каналізаційні роботи у 70-х в іспанському місті Ельче перекрутили безперервність місцевого каньйону. Роками мешканці проходили ці ділянки, майже не насолоджуючись ними. Тож тут спроектували звивисту долину з мостом, яка має це змінити.

Festina Lente / Adnan Alagić,Bojan Kanlić& Amila Hrustić, Боснія і Герцеговина

Основною ідеєю мосту в Сараєво є поєднання світського та духовного, а також встановлення балансу між лівою та правою сторонами міста. Перехід через міст – це унікальний досвід через специфічне планування та краєвиди, які з нього відкриваються. Закрита частина мосту – брама – ніби готує людину до переходу в інший вимір.