Походження цього вислову пов’язане з покаранням

Не всі знають, що означає фразеологізм «товкти воду в ступі» та яка його історія. Освітня платформа «Всеосвіта» пояснить, що означає та звідки походить цей фразеологізм.

Що означає «товкти воду в ступі»?

«Товкти воду в ступі» – означає займатися непотрібною працею, марно гаяти час або безрезультатно говорити одне й те саме.

Звідки походить вираз «товкти воду в ступі»?

Походження цього вислову пов’язане з покаранням. У давнину в монастирях ченцям, які в чомусь завинили, забороняли виходити з келії та примушували їх з ранку до вечора товкти воду в ступі. Така монотонна робота виховувала смирення, витримку, терпіння, проте не давала жодного практичного результату.