Проте не всі знають, коли саме потрібно класти капусту та картоплю в борщ, щоб він вийшов ідеальним

У кожної родини є свій рецепт борщу зі своїми секретами та тонкощами. Проте не всі знають, коли саме потрібно класти капусту та картоплю в борщ, щоб він вийшов ідеальним. УНІАН розповідає, що ж класти в борщ спочатку.

Що кладуть першим в борщ: капусту чи картоплю?

Класичний рецепт борщу передбачає, що в каструлю першою потрібно класти капусту, адже вона вариться найдовше. Вже після капусти йде картопля. І саме така послідовність прописана в більшості кулінарних книг.

Але тут є і нюанси. Якщо вам трапилася стара картопля, а капуста навпаки молода, то черговість краще поміняти, адже рання капуста вариться буквально пару хвилин. В іншому випадку вона буде хрустіти, а картопля розвариться.

До того ж деякі кулінари люблять варити борщ із квашеною капустою. А кислота уповільнює процес варіння картоплі. Тому поки звариться картопля, така капуста вийде перевареною. У цьому випадку першою кладеться картопля.

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