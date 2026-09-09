Капуста чи картопля: що першим класти в борщ, щоб він вийшов смачним
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У кожної родини є свій рецепт борщу зі своїми секретами та тонкощами. Проте не всі знають, коли саме потрібно класти капусту та картоплю в борщ, щоб він вийшов ідеальним. УНІАН розповідає, що ж класти в борщ спочатку.
Що кладуть першим в борщ: капусту чи картоплю?
Класичний рецепт борщу передбачає, що в каструлю першою потрібно класти капусту, адже вона вариться найдовше. Вже після капусти йде картопля. І саме така послідовність прописана в більшості кулінарних книг.
Але тут є і нюанси. Якщо вам трапилася стара картопля, а капуста навпаки молода, то черговість краще поміняти, адже рання капуста вариться буквально пару хвилин. В іншому випадку вона буде хрустіти, а картопля розвариться.
До того ж деякі кулінари люблять варити борщ із квашеною капустою. А кислота уповільнює процес варіння картоплі. Тому поки звариться картопля, така капуста вийде перевареною. У цьому випадку першою кладеться картопля.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google