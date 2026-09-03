Між великим та дрібним коренеплодом є різниця, яка впливає на результат

Щоб борщ вийшов не блідим, а насиченого червоного кольору, важливо правильно вибрати буряк. За словами кулінарів, між великим та дрібним коренеплодом є різниця, яка впливає на результат. Pixel Inform розповідає, який буряк краще обрати для приготування борщу.

Який буряк найкраще підійде для борщу?

Великі буряки можуть надати страві більш блідого відтінку, тому замість насиченого борщу у результаті може вийти страва помаранчевого кольору. Окрім цього за словами кулінарів, смак страви теж буде ненасиченим, і виправити це не вдасться.

Тому для приготування борщу краще брати дрібні буряки. Саме з таких буряків страва виходить яскравою та насичено червоною.