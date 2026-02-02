Морози не стали перешкодою для активного мистецького життя міста. Пропонуємо цікаві події початку лютого.

2 лютого, понеділок

Вистава «Макбет»

Театр Франка представляє масштабну постановку режисера Івана Уривського. Історія Макбета – це шлях від благородного лицаря до безжального узурпатора, від тріумфу до божевілля. Втрата людяності починається з однієї перемоги, з одного кроку за межу морального. Але як і в часи Шекспіра, так і сьогодні, зло не завжди має обличчя – воно розчинене в інформаційному просторі, у маніпуляціях, у гібридних війнах.

У сучасному прочитанні «Макбет» Театру Франка демонічні сили набувають нових форм. Бородаті відьми, які пророкують герою владу, перетворюються на всевидячі цифрові сутності, що, подібно до «Ока Саурона», невпинно стежать, спрямовують, маніпулюють. У світі, де реальність розчиняється у потоці дезінформації, а лідери держав балансують між владою та диктатурою, Макбет знову звучить як попередження.

Як суспільству вистояти перед потоком інформаційних маніпуляцій? Як керувати державою, не перетворюючись на тирана? Як зберегти гуманістичні ідеали у світі, що тріщить під натиском війни?

Виставу також можна побачити і 3 лютого.

Театр ім. Марії Заньковецької, 19:00

3 лютого, вівторок

Концерт «Без обмежень. Теплий концерт. Акустика»

З 2022 року гурт грає виключно благодійні концерти. Виручені під час виступу кошти спрямовуються на закупівлю дронів та автомобілів для Сил Оборони України.

Інші концерти гурту відбудуться також 2 та 4 лютого.

Львівська Опера, 19:00

4 лютого, середа

Показ фільму «Любов, що не зникає»

Прем’єра ісландської стрічки «Любов, що не зникає» режисера Глінура Палмасона. Прем’єра відбулась в основному конкурсі Каннського кінофестивалю. Стрічка також представляла Ісландію у відборі на «Оскар».

Історія розгортається у віддаленому ісландському селищі серед пейзажів дикої природи і краси буденного життя. Колишня любляча пара намагається пристосуватися до нової реальності. Магнус – рибалка на промисловому судні, Анна – художниця. Вони розлучаються, але продовжують спільно виховувати трьох дітей. Магнус не може прийняти, що їхні стосунки змінилися, і прагне повернути Анну. А все, чого хоче Анна, це нарешті реалізувати себе у мистецтві.

Jam Factory Art Center, 18:30

5 лютого, четвер

Концерт «Young Soloists & Віртуози Львова»

Святковий концерт учнів львівських музичних шкіл вже вкотре відбувається у Львові, аби підтримати мистецьке майбутнє України. Проте цього року, вперше в стінах Філармонії, діти матимуть змогу виконати відомі музичні твори спільно з камерним оркестром. Зазвичай учні грають ці композиції у супроводі фортепіано, для викладачів та серед своїх однолітків у залах навчальних закладів.

Родзинкою вечора стане виконання ефектної й навіть містичної музики композитора, нашого сучасника Олександра Родіна.

Виконавці:

Софія Пірожик, флейта

Тереза Лис, скрипка

Мирослав Олешко, скрипка

Нестор Волошин, фортепіано

Софія Прочко, фортепіано

Алекс Захаров, фортепіано

Камерний хор «Gloria» Львівської музичної школи № 8. Керівниця Світлана Карпович

Академічний камерний оркестр «Віртуози Львова»

Ольга Хома, диригентка

Програма:

Людвіг ван Бетховен. «До Елізи» для фортепіано з оркестром

Франц Ксавер Хватал. Концертіно для фортепіано з оркестром

Мирослав Скорик. «Іспанський танець» для скрипки з оркестром

Густав Холендер. «Легкий концерт» для скрипки з оркестром

Йоганн Себастьян Бах. Концерт для фортепіано з оркестром ре мінор (І частина)

Антоніо Вівальді. Концерт для флейти з оркестром «Ніч»

Олександр Родін. «Після прочитання Лавкрафта»

Львівська філармонія, 18:00

6 лютого, п’ятниця

Вистава «Сам на сам»

«Сам на сам» ‒ п’єса ветерана, бійця 103-ї бригади ТрО Михайла Фатєєва, написана у 2025 році під час його реабілітації після кульового поранення у хребет. На основі власної історії автор досліджує шлях людини, яка повертається з війни ‒ до тіла, до себе, до світу, який не завжди розуміє її зміни. У виставі беруть участь ветерани і військові, які зараз проходять реабілітацію в Unbroken та актори, які пройшли шлях служби. Режисер – Олег Онещак.

Театр ім. Леся Курбаса, 18:00

7 січня, субота

Концерт «Голос зимової ночі»

Серін де Лабом – знову у Львові! І цього разу до неї приєднається зірка органної сцени України Олена Мацелюх. Для Серін вибір музичних творів концерту – це також мистецтво, а тому кожна її програма наділена цілісною концепцією. Цього разу вона звертається до найніжніших тем: мрій, молитов, материнства.

Виконавці:

Серін де Лабом, сопрано (Франція)

Олена Мацелюх, орган

Програма:

Жуль Массне. «Ave Maria»

Габріель Форе. «En prière», слова Стефана Бордеза

Шарль Гуно. «Le ciel a visité la terre», слова Анатоля де Сегю

Бертольд Гуммель. «Weihnachtslied», слова Марії Луїзи Турмер

Зак Кубільяс. «Adeste Fideles»

Джесін Лі. «Entre le bœuf et l’âne gris – Nouvelle Lumière»

Рікардо Естрада. «Nana»

Енріке Гранадос. Серенада

Канцонета, слова Апеля лес-Местреса

Астор Пʼяццолла. «Ave Maria»

Джакомо Пуччіні. «Salve Regina»

Вільям Гомес. «Ave Maria»

Львівська філармонія, 18:00

8 лютого, неділя

Благодійний концерт львівських музикантів

Артцентр Дзиґа спільно з 425 ОББпС об’єднає на одній сцені провідних українських музикантів заради спільної мети. У межах благодійного концерту виступлять:

камерний дует флейта та фортепіано Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика

гурт «Мертвий півень»

Lviv Clarinet Quartet

гурт «Джеки»

Соломія Чубай та Влодко Бедзвін

гурт «Бетон»

Фіналом вечора стане спільний джем усіх учасників. Після концертної програми відбудеться благодійний розіграш. Мета ‒ зібрати 500 тис. грн на ударний БПаК «Backfire».

Вхід на подію здійснюється шляхом відкриття допоміжної банки на основний збір або банки амбасадорів на суму від 5000 грн. Щоб долучитися пишіть у телеграм @rbpak_425obbps

«Дзиґа», 16:00

На головному фото – кадр з фільму «Любов, що не зникає».