Що почути та побачити у Львові?
Концерти, кінопокази та вистави з 2 до 8 лютого 2026 року0
Морози не стали перешкодою для активного мистецького життя міста. Пропонуємо цікаві події початку лютого.
2 лютого, понеділок
Вистава «Макбет»
Театр Франка представляє масштабну постановку режисера Івана Уривського. Історія Макбета – це шлях від благородного лицаря до безжального узурпатора, від тріумфу до божевілля. Втрата людяності починається з однієї перемоги, з одного кроку за межу морального. Але як і в часи Шекспіра, так і сьогодні, зло не завжди має обличчя – воно розчинене в інформаційному просторі, у маніпуляціях, у гібридних війнах.
У сучасному прочитанні «Макбет» Театру Франка демонічні сили набувають нових форм. Бородаті відьми, які пророкують герою владу, перетворюються на всевидячі цифрові сутності, що, подібно до «Ока Саурона», невпинно стежать, спрямовують, маніпулюють. У світі, де реальність розчиняється у потоці дезінформації, а лідери держав балансують між владою та диктатурою, Макбет знову звучить як попередження.
Як суспільству вистояти перед потоком інформаційних маніпуляцій? Як керувати державою, не перетворюючись на тирана? Як зберегти гуманістичні ідеали у світі, що тріщить під натиском війни?
Виставу також можна побачити і 3 лютого.
Театр ім. Марії Заньковецької, 19:00
3 лютого, вівторок
Концерт «Без обмежень. Теплий концерт. Акустика»
З 2022 року гурт грає виключно благодійні концерти. Виручені під час виступу кошти спрямовуються на закупівлю дронів та автомобілів для Сил Оборони України.
Інші концерти гурту відбудуться також 2 та 4 лютого.
Львівська Опера, 19:00
4 лютого, середа
Показ фільму «Любов, що не зникає»
Прем’єра ісландської стрічки «Любов, що не зникає» режисера Глінура Палмасона. Прем’єра відбулась в основному конкурсі Каннського кінофестивалю. Стрічка також представляла Ісландію у відборі на «Оскар».
Історія розгортається у віддаленому ісландському селищі серед пейзажів дикої природи і краси буденного життя. Колишня любляча пара намагається пристосуватися до нової реальності. Магнус – рибалка на промисловому судні, Анна – художниця. Вони розлучаються, але продовжують спільно виховувати трьох дітей. Магнус не може прийняти, що їхні стосунки змінилися, і прагне повернути Анну. А все, чого хоче Анна, це нарешті реалізувати себе у мистецтві.
Jam Factory Art Center, 18:30
5 лютого, четвер
Концерт «Young Soloists & Віртуози Львова»
Святковий концерт учнів львівських музичних шкіл вже вкотре відбувається у Львові, аби підтримати мистецьке майбутнє України. Проте цього року, вперше в стінах Філармонії, діти матимуть змогу виконати відомі музичні твори спільно з камерним оркестром. Зазвичай учні грають ці композиції у супроводі фортепіано, для викладачів та серед своїх однолітків у залах навчальних закладів.
Родзинкою вечора стане виконання ефектної й навіть містичної музики композитора, нашого сучасника Олександра Родіна.
Виконавці:
- Софія Пірожик, флейта
- Тереза Лис, скрипка
- Мирослав Олешко, скрипка
- Нестор Волошин, фортепіано
- Софія Прочко, фортепіано
- Алекс Захаров, фортепіано
- Камерний хор «Gloria» Львівської музичної школи № 8. Керівниця Світлана Карпович
- Академічний камерний оркестр «Віртуози Львова»
- Ольга Хома, диригентка
Програма:
- Людвіг ван Бетховен. «До Елізи» для фортепіано з оркестром
- Франц Ксавер Хватал. Концертіно для фортепіано з оркестром
- Мирослав Скорик. «Іспанський танець» для скрипки з оркестром
- Густав Холендер. «Легкий концерт» для скрипки з оркестром
- Йоганн Себастьян Бах. Концерт для фортепіано з оркестром ре мінор (І частина)
- Антоніо Вівальді. Концерт для флейти з оркестром «Ніч»
- Олександр Родін. «Після прочитання Лавкрафта»
Львівська філармонія, 18:00
6 лютого, п’ятниця
Вистава «Сам на сам»
«Сам на сам» ‒ п’єса ветерана, бійця 103-ї бригади ТрО Михайла Фатєєва, написана у 2025 році під час його реабілітації після кульового поранення у хребет. На основі власної історії автор досліджує шлях людини, яка повертається з війни ‒ до тіла, до себе, до світу, який не завжди розуміє її зміни. У виставі беруть участь ветерани і військові, які зараз проходять реабілітацію в Unbroken та актори, які пройшли шлях служби. Режисер – Олег Онещак.
Театр ім. Леся Курбаса, 18:00
7 січня, субота
Концерт «Голос зимової ночі»
Серін де Лабом – знову у Львові! І цього разу до неї приєднається зірка органної сцени України Олена Мацелюх. Для Серін вибір музичних творів концерту – це також мистецтво, а тому кожна її програма наділена цілісною концепцією. Цього разу вона звертається до найніжніших тем: мрій, молитов, материнства.
Виконавці:
- Серін де Лабом, сопрано (Франція)
- Олена Мацелюх, орган
Програма:
- Жуль Массне. «Ave Maria»
- Габріель Форе. «En prière», слова Стефана Бордеза
- Шарль Гуно. «Le ciel a visité la terre», слова Анатоля де Сегю
- Бертольд Гуммель. «Weihnachtslied», слова Марії Луїзи Турмер
- Зак Кубільяс. «Adeste Fideles»
- Джесін Лі. «Entre le bœuf et l’âne gris – Nouvelle Lumière»
- Рікардо Естрада. «Nana»
- Енріке Гранадос. Серенада
- Канцонета, слова Апеля лес-Местреса
- Астор Пʼяццолла. «Ave Maria»
- Джакомо Пуччіні. «Salve Regina»
- Вільям Гомес. «Ave Maria»
Львівська філармонія, 18:00
8 лютого, неділя
Благодійний концерт львівських музикантів
Артцентр Дзиґа спільно з 425 ОББпС об’єднає на одній сцені провідних українських музикантів заради спільної мети. У межах благодійного концерту виступлять:
- камерний дует флейта та фортепіано Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика
- гурт «Мертвий півень»
- Lviv Clarinet Quartet
- гурт «Джеки»
- Соломія Чубай та Влодко Бедзвін
- гурт «Бетон»
Фіналом вечора стане спільний джем усіх учасників. Після концертної програми відбудеться благодійний розіграш. Мета ‒ зібрати 500 тис. грн на ударний БПаК «Backfire».
Вхід на подію здійснюється шляхом відкриття допоміжної банки на основний збір або банки амбасадорів на суму від 5000 грн. Щоб долучитися пишіть у телеграм @rbpak_425obbps
«Дзиґа», 16:00
На головному фото – кадр з фільму «Любов, що не зникає».