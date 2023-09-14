Рош-га-Шана – одне з найголовніших свят в юдаїзмі. По суті, це єврейський Новий рік, який у 2023-му році відзначають 15 та 16 вересня.

Обов’язковою під час святкування є сімейна трапеза, під час якої потрібно вживати певні продукти. Це порей, буряк, фініки, морква, гранат. Їдять яблука з медом.

Обов'язково на столі має бути святкова хала. Її рецепт можна знайти тут. Пропонуємо три традиційні страви, які можна приготувати дуже швидко.

Цимес

Інгредієнти:

морква 1 кг

родзинки 100 г

чорнослив 10-15 шт.

масло 50 г

мед 2 ст. л.

сіль дрібка

Нарізати моркву кубиками та обсмажити на маслі. Залити гарячою водою так, щоб морква була трохи покрита. Тушкувати на слабкому вогні під покришкою до напівготовності. Додати промиті чорнослив та сіль. Тушкувати до готовності. Додати родзинки та мед.

Варіантів цимесу є дуже багато. Можна додавати інші овочі та курку. ТОді кількість меду потрібно зменшити (1 ст.л.).

Курка з яблуками

Інгредієнти:

зелені яблука 4 шт.

зелена цибуля 1 пучок

курки 500 г

вода 1\2 скл.

мед 1 ст.л.

сіль, перець за смаком

Нарізати цибулю шматочками приблизно 3 см. Та викласти у глибоку пательню. Яблука нарізати дольками та викласти половину на цибулю, зверху покласти шматочки курки. Поверх курки покласти шар яблук, що залишилися. Додати мед, воду, сіль, перець.

Тушкувати на середньому вогні, поки курка стане м'якою. Соус має загуснути. Якщо цього не відбулось, можна додати 1 ч.л. крохмалю і добре перемішати, щоб не було грудочок. Найкраще для цього спочатку розчинити його у кількох ложках соусу, а потім вилити до пательні.

Медові кульки (тейглах)

Інгредієнти:

борошно 350 г

яйця 5 шт.

цукрова пудра 2 ст. л.

масло 50 г

сіль 1 ч. ложка.

Для сиропу:

мед 250 г

цукор 100 г

кориця дрібка

Розтерти яйця з цукровою пудрою та маслом, додати борошно та замісити. Зробити з тіста «ковбаски». Нарізати на шматочки величиною приблизно 1-1,5 см., Скачати з них кульки (не обов'язково правильної форми). Кульки викласти на змащене маслом, попередньо розігріте деко та випікати їх у духовці 10-15 хвилин при 180°.

За цей час приготувати сироп. Для цього у широкому посуді підігріти мед, повільно помішуючи, додати цукор та корицю, довести до кипіння (але не кип'ятити).

Готові кульки занурити у киплячий сироп. Варити поки маса не загусне (близько 5-7 хвилин). Отриману масу, поки вона не застигла, викласти на дошку, скачати у вигляді рулету та нарізати на шматочки завтовшки 1,5-2 см.