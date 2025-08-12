Ще під час посадки створюйте умови для того, щоб цибуля добре зберігалася

Щоб урожай не зіпсувався вже за кілька тижнів, важливо не лише вчасно викопати цибулю, а й правильно її підготувати до зберігання. Автор YouTube-каналу «Наша дача!» поділився власними перевіреними порадами, які допоможуть зберегти овоч довгий час без гнилі та псування.

Правильна посадка

Ще під час посадки створюйте умови для того, щоб цибуля добре зберігалася після збору. Садіть її так, щоб коріння було лише злегка присипане землею. Завдяки цьому цибулина ростиме майже на поверхні, краще прогріватиметься сонцем і формуватиметься міцною та загартованою. Такий підхід позитивно вплине на її лежкість і допоможе уникнути гниття під час зберігання.

Просушування цибулі

Навіть якщо цибуля виросла глибше в ґрунті, зберегти її надовго все одно можливо, головне дотримуйтесь правильної технології після збирання. Після викопування розкладіть урожай під навісом або в сухому, добре провітрюваному місці. Не допускайте потрапляння прямих сонячних променів, вони можуть перегріти цибулини та пошкодити луску, що скоротить термін зберігання.

Прохолодне і сухе місце зберігання

Після просушування, яке триває декілька днів, переносьте цибулю в прохолодне та сухе місце. Комора або горище з хорошою вентиляцією підійдуть ідеально. Слідкуйте, щоб у приміщенні не було вогкості й різких перепадів температури.