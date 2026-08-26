Допомогти в цьому може звичайний фрукт, який потрібно покласти поруч з картоплею

Картопля може зберігатися напрочуд довго та не проростати за умови правильного зберігання. І допомогти в цьому може звичайний фрукт, який потрібно покласти поруч з картоплею. Express розповідає, що це за фрукт, який допомагає картоплі довше не проростати.

Фахівці компанії з управління відходами Wheeldon Brothers радять зберігати картоплю разом із яблуком.

«Зберігання картоплі разом із яблуком допомагає запобігти проростанню та довше зберігає її свіжість. Це простий спосіб зменшити кількість відходів і продовжити термін придатності продуктів», – зазначили вони.

І такий незвичний ефект пояснюється етиленом – газом, який природним чином виділяється яблуками під час дозрівання. І саме етилен допомагає регулювати процес дозрівання, що може уповільнити проростання картоплі.

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Також важливо, де саме ви зберігаєте картоплю. Правильні умови зберігання можуть стати вирішальним фактором: картоплю слід тримати у прохолодному, сухому та темному місці. Окрім цього запаси картоплі слід час від часу оглядати та перебирати. Якщо на картоплі з’явилися паростки або зелені ділянки, такі плоди слід викинути, адже в них може зростати концентрація токсичних речовин.