Занадто гостра їжа може зіпсувати задоволення від трапези, особливо якщо перець додали випадково або невдало експериментували з новим рецептом. Prostoway розповідає про кілька перевірених способів виправити ситуацію.

Як виправити ситуацію:

Можна додати на 10 хвилин у суп або бульйон морквину або картоплину. Як правило, вони вбирають весь «жар» у себе.

Найчастіше спеції можуть осідати на дні каструлі. Спробуйте перелити суп в іншу каструлю та оцініть його смак. Якщо гострота ще залишилася, то всипте чайну ложку цукру.

Також відмінним рішенням буде додати кілька ложок яблучного оцту. Він чудово справляється з гостротою.

Ви можете додати у суп консервовану квасолю. Вона зробить страву більш ситною та густою, а також вона вбере у себе і перець.

Якщо ви перестаралися з перцем під час приготування інших страв, можна додати в них тертий сир твердих сортів. Будь-які молочні продукти допомагають нейтралізувати гостроту. Для супу як заправку варто використовувати жирну сметану.

Врятувати ситуацію може і столова ложка лимонного соку. Страва стане дуже цікавою та незвичайною.

Якщо ви зіпсували смажене м’ясо, то варто накрити його шматочками консервованого ананаса. Всього 15 хвилин такого маринування дозволять виправити ситуацію.

Іноді перебрати з перцем можна і при приготуванні овочевих салатів. У такому разі потрібно додати нові інгредієнти – колоті горіхи, насіння чіа, кунжут. Перемішайте та дайте страві трохи постояти.

Якщо ви перестаралися з перцем при приготуванні картоплі, варто використати сметанний соус. Можна подавати відразу або 10 хвилин запікати в духовці. Від пікантності не залишиться сліду.