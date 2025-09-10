Посів білої гірчиці після цибулі допомагає зберегти вологу в ґрунті

Після збору цибулі ґрунт на грядці часто втрачає свої поживні властивості і потребує відновлення. Щоб підтримати родючість землі та покращити її структуру, багато городників рекомендують висівати після цибулі сидерати – рослини, які не призначені для вживання в їжу, а служать для оздоровлення ґрунту. Яка одна рослина може з цим допомогти, пишуть «Добрі новини».

Ефективний сидерат

Особливо важливо вибрати сидерат, який швидко росте і ефективно покращує стан землі. Одним із найкращих варіантів для таких цілей вважають білу гірчицю. Вона має розвинену кореневу систему, яка глибоко проникає у ґрунт, розпушуючи навіть ущільнені шари. Це покращує аерацію, сприяє кращому водопостачанню і створює сприятливі умови для корисних мікроорганізмів.

Посів білої гірчиці після цибулі допомагає зберегти вологу в ґрунті, зменшує ерозію і запобігає появі бур’янів. Вже через короткий час після посіву зелена маса рослин збагачує землю органічними речовинами, що надалі сприяє зростанню майбутніх культур.

Окрім того, сидерати дозволяють уникнути порожніх, не використаних ділянок, які швидко втрачають поживність і тверднуть, що ускладнює подальші роботи з землею. Висівати білу гірчицю рекомендується відразу після збирання цибулі, поки грядки ще вільні, адже це дозволить рослинам добре вкоренитися і підготувати ґрунт до наступного сезону.