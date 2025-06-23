Нерухомість можна не лише продати, подарувати чи передати в спадок, а й передати за договором пожертви

Окрім грошей чи речей, українці можуть пожертвувати нерухомість – це передбачає цивільний кодекс України. Що таке договір пожертви і коли він використовується, розповіли в міністерстві юстиції.

Хто може укладати договір пожертви нерухомості

Згідно зі ст. 720 цивільного кодексу, сторонами у договорі пожертви можуть бути:

фізичні особи;

юридичні особи;

держава Україна, територіальна громада.

Договір пожертви, як і договір дарування, може укласти представник пожертвувача, який діє на підставі відповідного нотаріально посвідченого доручення.

Важливо: батьки (усиновлювачі), опікуни не мають права пожертвувати майно дітей, підопічних.

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Чим пожертва відрізняється від дарування

Згідно зі статтею 729 ЦК до договору про пожертву застосовуються положення про договір дарування, якщо інше не встановлено законом.

Водночас між пожертвою і даруванням є такі відмінності:

пожертва має конкретне призначення, і разом з її прийняттям на людину покладається обов’язок використовувати її виключно для досягнення певної, наперед обумовленої мети;

і разом з її прийняттям на людину покладається обов’язок використовувати її виключно для досягнення певної, наперед обумовленої мети; пожертвувач може контролювати , чи використовується пожертва за цільовим призначенням;

, чи використовується пожертва за цільовим призначенням; договір пожертви вважається укладеним з моменту прийняття пожертви, а договір дарування, окрім того, може укладатися з моменту досягнення згоди, навіть якщо дарунок передається у майбутньому.

Особливості пожертви нерухомості

Якщо використання пожертви за призначенням виявилося неможливим, використання її за іншим призначенням можливе лише за згодою пожертвувача, а в разі його смерті чи ліквідації юридичної особи – за рішенням суду.

Пожертвувач або його правонаступники мають право вимагати розірвання договору про пожертву, якщо пожертва використовується не за призначенням.

Форма договору

Договір пожертви нерухомого майна укладається лише у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.