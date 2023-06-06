Професійно складений інженерний проект це ще й велика економія

Інженерні системи та мережі, як внутрішні, так і зовнішні – основа інфраструктури будь-якого сучасного об’єкта будівництва. Саме тому їх проектування – вкрай складний, відповідальний і трудомісткий процес. З чого складається інженерний проект, розповідає «Теплоцентр».

Перелік інженерних систем будівель досить широкий:

системи опалення;

вентиляційні системи;

системи кондиціонування;

системи водопостачання;

каналізаційні системи;

ІТП (індивідуальні теплові пункти);

системи електропостачання;

система контролю і управління і інші.

Порядок проектування інженерних систем зазвичай строго визначений: починають роботи з створення проектів систем опалення, вентиляції, водопостачання і каналізації, закінчують – проектуванням систем електропостачання та ІТП. Помилки, допущені на цьому етапі, приведуть до серйозних проблем у функціонуванні всієї будови.

Якщо не проектувати інженерні комунікації відповідно до норм, стандартів та галузевих вимог, то вони:

можуть не витримати навіть очікуваних навантажень;

при підключенні додаткових пристроїв можуть виходити з ладу;

загрожуватимуть життю та здоров'ю мешканців (персоналу);

при взаємодії із зовнішніми системами та мережами (наприклад, загальноміського значення) можуть призвести до великої аварії;

просто не працюватимуть (оскільки прокладено і змонтовано недосконало);

вам просто можуть не дозволити ввести новобуд в експлуатацію контролюючі органи, якщо не буде повного пакету документації та її узгодження з водо- газо- електропостачальними підприємствами.

Професійно складений інженерний проект це ще й велика економія. Попередні розрахунки технічних параметрів систем та пристроїв у них допоможуть закупити саме ті матеріали, які потрібні, за гарною ціною та у необхідній кількості. А також знайти надійних підрядників, які реалізують проект у найкращі терміни за вигідною вартістю.

Проектування зовнішніх інженерних систем здійснюється слідом за внутрішніми і перебуває в тісному взаємозв'язку з ними. Фахівці виділяють дві головні помилки, які можуть повністю «згубити» проект зовнішніх систем. Перша помилка полягає в створенні проекту без розробки технічних умов, що буває досить часто. Друга помилка – розробка проекту зовнішніх комунікацій без урахування проекту внутрішніх мереж. При цьому повинні враховуватися характеристики ґрунту, особливості розташування будівлі і вже існуючих комунікаційних мереж.

Одна з найскладніших систем - каналізаційна. При її проектуванні приймається в розрахунок безліч нюансів, в тому числі обсяг відведених щодня стоків. Залежно від максимального і середнього кількості вибирається тип каналізаційного накопичувача.

Розробка будь-якого інженерного проекту починається із вивчення умов його реалізації:

технічні показники зовнішніх систем, до яких буде підключено будівлю;

умови постачальників електроенергії, води, газу та інших ресурсів;

характеристики та тип будівлі, її призначення;

структура об'єкту;

конструктивні та «фінішні» матеріали;

передбачувані та максимально дозволені навантаження.

Усе це враховують, вимірюють, аналізують фахівці, починаючи з перших оглядів приміщення. Потім починається етап розробки, власне, проекту, який включає:

1. Розробку концепції. Приймаємо ключові проектні рішення: вибираємо тип і місце розташування системи і устаткування, визначаємо, чи потрібні спеціальні приміщення під неї, вибираємо виробників, створюємо і узгоджуємо концепцію.

2. Розробку документів. Сюди входять описова і графічна частина проектів, перелік обладнання та матеріалів з характеристиками. Етап включає створення документів для узгодження, а також для виконання монтажу на всіх етапах.

3. Готовий проект – реалізація сформованого задуму.