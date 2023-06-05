Яку б фарбу ви не вибрали, завжди уважно читайте етикетку на банках

Фарба є одним з найпопулярніших фінішних матеріалів завдяки простоті в експлуатації та можливості швидкої зміни дизайну квартири при мінімумі зусиль. Якісне лакофарбове покриття зносостійке, екологічне та естетичне.

Різноманіття вибору оздоблювальних матеріалів на будівельному ринку приголомшить кого завгодно. Щоб вибір був зроблений правильно, потрібно трохи розбиратися в палітрі кольорів, а також у складі і характеристиках різних видів покриттів. На які характеристики звертаємо увагу при виборі фарби, розповідає W2Studio.

Всі лакофарбові покриття діляться на кілька категорій:

фарби тільки для внутрішніх робіт;

фарби, які краще підходять для фарбування стін зовні;

універсальні покриття, для яких можливі обидва варіанти.

У фарбах, які підходять для зовнішніх робіт допускається наявність летючих сполук, які в замкнутому просторі приміщень можуть бути токсичними. Фарби для фасадів будівель повинні бути більш стійкими до атмосферних явищ, добре переносити перепади температур і високу вологість. Фарби для внутрішніх робіт підходять для експлуатації тільки при плюсовій температурі в приміщенні.

Різновиди фарб для стін

Водоемульсійна фарба

Як розчинник в такий фарбі використовується вода. Один з найпопулярніших видів недорогих фарб. Вони досить стійкі до простого забруднення, доступні за ціною і дуже практичні. Мають хороше зчеплення з основою і паропроникні. Поверхня, оброблена цією фарбою, «дихає». Це фарба для внутрішніх стін, вона не витримує значних атмосферних навантажень і не підходить для роботи зовні. Оптимальна температура експлуатації – не менше +5℃. Фарба має середню пластичність і витримує кілька акуратних чисток вологою ганчіркою. При роботі швидко сохне і майже не пахне.

Акрилова фарба

Як сполучну основу застосовують акрилові смоли, що дає фарбі хорошу еластичність. Здатна закривати пори до 0,5 мм. Відмінно витримує високі механічні навантаження, часто використовується для місць громадського користування та промислових приміщень. Морозостійка і підходить для зовнішніх робіт. Не вигорає і спокійно винесе чистку щіткою з використанням агресивних хімічних речовин. При роботі швидко сохне і майже не пахне, не виділяє токсичних речовин. До особливостей цих фарб варто віднести повну відсутність паропроникності. Через це, перш ніж нанести таку фарбу на основу, потрібно дочекатися повного висихання останньої.

Латексна фарба

Як зрозуміло з назви, в основі цієї фарби є латекс. Завдяки йому цей вид покриття має чудові водовідштовхувальні властивості. Прекрасно виносить грубий механічний вплив. Може перекривати дефекти до 1 мм, витримує багаторазову механічну і хімічну чистку. При роботі з такою фарбою треба звертати увагу на маркування. Не всі латексні марки підходять для зовнішніх робіт. Швидко сохне і не має різкого запаху при роботі. За допомогою латексної фарби виходять ідеально гладкі дзеркальні поверхні.

Силіконова фарба

Одне з найсучасніших покриттів. Наявність силіконової смоли забезпечує водовідштовхувальні властивості. Поєднує в собі всі плюси різних видів фарб. Здатна закривати пори до 2 мм, утворена при цьому плівка з силікону дихає і залишається паропроникною. На цій фарбі ніколи не утворюється грибок, вона підходить як для внутрішніх, так і для зовнішніх робіт. Практично єдиним недоліком є ​​висока вартість.

Масляна фарба

У масляних фарбах як розчинник використовуються натуральні або штучні масла і оліфа. Це визначає їх основні якості. Забарвлення стін фарбою на масляній основі буде відрізнятися хорошою зносостійкістю і водовідштовхувальними властивостями. При цьому вона недорога. Мінусом такого покриття є те, що фарба довго сохне і при цьому має різкий запах з виділенням летючих речовин, що практично виключає її застосування у внутрішніх роботах.

Еко-фарба

Остання модна розробка сучасних вчених. При розробці і виробництві використовуються тільки екологічно чисті матеріали. Абсолютно нешкідлива при роботі і після висихання. Часто в складі тільки природні натуральні компоненти. Такі фарби сохнуть нешвидко, але очікування варте того – вони абсолютно безпечні і це найкраща фарба для стін в інтер’єрі дитячих. Єдиний, але відчутний мінус – це найдорожча лінійка фарб.

Яку б фарбу ви не вибрали, завжди уважно читайте етикетку на банках. Звертайте увагу на виробника. Екологічні фарби мають спеціальне маркування. Обов’язково зробіть пробне фарбування невеликої ділянки в інтер’єрі, оскільки деякі покриття при висиханні дещо змінюють колір.