Якщо у вас є «гола» стіна, рано чи пізно виникає думка, що з нею зробити? Перефарбувати повністю, навіть одну велику акцентну стіну – це вже звучить як ремонт. Та натомість можна зробити декор стін за допомогою фарби. Звісно, нескладний, адже ми шукаємо шлях із найменшими зусиллями. Прості, проте креативні приклади від «Зеленої садиби» допоможуть вам змінити вигляд вітальні, кухні чи спальні швидко та легко.

Геометрія

Геометричні фігури – простий спосіб урізноманітнити вигляд стіни. Для створення таких фігур вам знадобиться малярна стрічка. Дуже популярними є трикутники різних розмірів.

Смужки

За допомогою малярної стрічки також можна зробити смужки: різної ширини та кількості. Це можуть бути й одна широка ефектна смужка, і багато тонких, і їх поєднання.

Коло

Його можна розмістити, наприклад, у підголів’ї ліжка в спальні. Якщо до нього додати промені, вийде сонце. Намалювати велике рівне коло можна за допомогою відповідного трафарету або за допомогою натягнутої мотузки від руки.

Гори

Ще один впізнаваний образ, який легко відтворити. Звісно, можна запросити художника, щоб він намалював професійний декор на стіні, але навіть прості трикутники сірого кольору вже будуть виглядати як гори. Для повноти образу можна додати білі «шапочки» снігу.

Колор-блок

Колор-блок в перекладі з англійської мови означає «кольорові блоки». У дизайні інтер’єру ця техніка – про використання великих кольорових фігур. Наприклад, розділення на кольорові блоки стіни у вертикальній або горизонтальній площині. Таким чином можна виділити якусь функціональну зону у кімнаті.

Горошок

Милий візерунок як декор для стіни у вигляді горошку можна зробити саморобним трафаретом. Цікавий ефект виходить за допомогою трафарету зі звичайної губки для миття посуду. Подібний паттерн цими способами можна зробити й у вигляді сердечок.

Трафарет

Трафаретні заготовки дозволяють зробити і більш складні малюнки та візерунки на стінах вітальні, спальні чи кухні самостійно. Наприклад, нанести трафаретний напис, заповнивши його фарбою.